Крейчикова о титуле в Дубае: «В матче с Касаткиной мне наконец удалось переманить удачу на свою сторону. С того момента я с каждым матчем прибавляла»

оценила значимость титула в Дубае.

По ходу турнира она обыграла №36 Ирину Бегу, №8 Дарью Касаткину, №15 Петру Квитову, №2 Арину Соболенко, №3 Джессику Пегулу и №1 Игу Швентек.

– Для меня это очень важно. Важный турнир, важная неделя. Сначала было очень сложно, потому что после Австралии я проиграла во втором круге, потом в первом. Два тяжелых матча.

Мне нужна было обрести уверенность в себе, потому что я видела, что хорошо играю, но проигрываю. Было трудно понять, почему это происходит. Почему мне не везет?

Но на этой неделе, конечно, все сложилось. Особенно в матче с Дарьей, где я спасла все эти матчболы, мне наконец удалось переманить удачу на свою сторону. С того момента я стала получать больше удовольствия от тенниса и с каждым матчем прибавляла.

– Какую роль удача играет в теннисе?

– В последние недели я играла с соперницами из топ-15. Это лучшие игроки. Они на вершине. Эти матчи не бывают легкими, они всегда очень упорные.

Иногда удача зависит от того, как ты встанешь с утра и будешь себя чувствовать. Это решает исход матчей, потому что мы все умеем играть с форхенда и с бэкхенда, все здорово подают и принимаю, мы все умеем бегать.

В конечном итоге нужно оказаться немного удачливее соперницы, потому что уровень примерно равный.

– Насколько этот титул сопоставим с победой на «Ролан Гаррос»?

– На «Ролан Гаррос» я была новичком, не знала, чего ожидать. Я очень сильно продвинулась и в теннисе, и в психологии. После победы над Касаткиной я стала намного спокойнее и начала получать больше удовольствия от тенниса.

Победа в Париже была большим достижением, но у меня не было времени ею насладиться. Не было времени отпраздновать и осознать происходящее. Сейчас я лучше смогла это понять.

Безусловно, здесь я играла против соперниц с более высоким рейтингом, чем в Париже. От этого еще приятнее, и такой результат придает уверенности, что я могу побеждать лучших.

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