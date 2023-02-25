Крейчикова о том, что обыграла Швентек: «Я смотрю, что она делает, и хочу делать то же»

прокомментировала то, что обыграла в финале в Дубае – 6:4, 6:2.

«Она первая ракетка мира, у нее больше 10 тысяч очков. Она выигрывает все. В прошлом году у нее была потрясающая серия. В этом году тоже. На прошлой неделе она потрясающе играла. На этой неделе тоже была в очень хорошей форме.

Я всегда рада с ней потренироваться, потому что она посвящает всю себя теннису. Постоянно выкладывается на 100%.

Потрясающе, что в таком юном возрасте она четко осознает свои цели и их достигает. Я очень ее уважаю. Она меня очень мотивирует.

Я смотрю, что она делает, и хочу делать то же».