Крейчикова о том, что обыграла Швентек: «Я смотрю, что она делает, и хочу делать то же»
Барбора Крейчикова прокомментировала то, что обыграла Игу Швентек в финале в Дубае – 6:4, 6:2.
«Она первая ракетка мира, у нее больше 10 тысяч очков. Она выигрывает все. В прошлом году у нее была потрясающая серия. В этом году тоже. На прошлой неделе она потрясающе играла. На этой неделе тоже была в очень хорошей форме.
Я всегда рада с ней потренироваться, потому что она посвящает всю себя теннису. Постоянно выкладывается на 100%.
Потрясающе, что в таком юном возрасте она четко осознает свои цели и их достигает. Я очень ее уважаю. Она меня очень мотивирует.
Я смотрю, что она делает, и хочу делать то же».
Поздравляю и желаю дальнейших успехов. Молодчина.