Крейчикова о том, что обыграла Швентек: «Я смотрю, что она делает, и хочу делать то же»

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Барбора Крейчикова Ига Швентек Теннис

Барбора Крейчикова прокомментировала то, что обыграла Игу Швентек в финале в Дубае – 6:4, 6:2.

«Она первая ракетка мира, у нее больше 10 тысяч очков. Она выигрывает все. В прошлом году у нее была потрясающая серия. В этом году тоже. На прошлой неделе она потрясающе играла. На этой неделе тоже была в очень хорошей форме. 

Я всегда рада с ней потренироваться, потому что она посвящает всю себя теннису. Постоянно выкладывается на 100%.

Потрясающе, что в таком юном возрасте она четко осознает свои цели и их достигает. Я очень ее уважаю. Она меня очень мотивирует. 

Я смотрю, что она делает, и хочу делать то же».

4 комментария

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Магнетист*
Ответ sashati
Нет, она хочет делать это также, до того, как Яга проиграла, то есть забрать все ее деньги на следующих турнирах..
У тебя слабая позиция, капитан. Ты уверена, что хочешь стать майором.
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sashati
Ответ Магнетист*
Она сегодня тебе проиграла. Ты уверенна, что хочешь делать то же )
Нет, она хочет делать это также, до того, как Яга проиграла, то есть забрать все ее деньги на следующих турнирах..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Спасибо Барбора за предоставленную радость и наслаждение от своей победы.
Поздравляю и желаю дальнейших успехов. Молодчина.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Магнетист*
Она сегодня тебе проиграла. Ты уверенна, что хочешь делать то же )
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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