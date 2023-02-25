Крейчикова стала пятой теннисисткой, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире
Барбора Крейчикова стала чемпионкой турнира в Дубае, обыграв в финале первую ракетку мира Игу Швентек – 6:4, 6:2.
Ранее на неделе чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 победила №2 Арину Соболенко и №3 Джессику Пегулу.
Она стала пятой теннисисткой в истории, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире. Ранее это делали Штеффи Граф, Серена Уильямс, Винус Уильямс и Соболенко.
Крейчикова выиграла шестой титул в карьере и впервые победила на уровне WTA 1000.
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икспердша млин ))))) и в движении, и пластике, и в растяжке, и в физухе равных иге нет и не было в истории