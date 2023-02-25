Крейчикова стала пятой теннисисткой, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире

Теги Серена Уильямс Винус Уильямс Штеффи Граф WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Джессика Пегула Барбора Крейчикова Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Барбора Крейчикова стала чемпионкой турнира в Дубае, обыграв в финале первую ракетку мира Игу Швентек – 6:4, 6:2.

Ранее на неделе чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 победила №2 Арину Соболенко и №3 Джессику Пегулу.

Она стала пятой теннисисткой в истории, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире. Ранее это делали Штеффи Граф, Серена Уильямс, Винус Уильямс и Соболенко.

Крейчикова выиграла шестой титул в карьере и впервые победила на уровне WTA 1000.

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16 комментариев

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Aryna Lapko
Ответ Jefri AG
А ведь у Касаткиной было четыре матчбола и на двух из них она сделала двойные ошибки. Сыграй чуть получше и никакого триумфа Крейчиковой сегодня бы не было.
Если бы на АО 2018 Яна Фетт сыграла получше на матчболе то Возня так бы и осталась без Шлема) С возвращением! Что там Салесов, не надумал еще саморазбаниться? Так хотелось его с победой Крейчиковой поздравить))
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dimon 2.0
Ответ N.S.A.8.5
Не Крейчикова так Соболенко обыграла бы Швентек в финале
ога. не догоню так согреюсь. жги дальше. еще барти вспомни
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dimon 2.0
Ответ Erika_i
Какая же красотка Крейчикова. Не дозволила она несравненной Иге диктовать свою игру – равномерную, быструю, с полулета. Чешка разбрасывала мячи глубоко и резко. И тут выяснилось (для меня, мало смотрела ее), что в движении-то Швентек и не очень умеет, напрягалась, отвечала как получится, а тогда уверенно доводила розыгрыши до конца Барбора
"...тут выяснилось (для меня, мало смотрела ее), что в движении-то Швентек и не очень умеет..."

икспердша млин ))))) и в движении, и пластике, и в растяжке, и в физухе равных иге нет и не было в истории
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Erika_i
Какая же красотка Крейчикова. Не дозволила она несравненной Иге диктовать свою игру – равномерную, быструю, с полулета. Чешка разбрасывала мячи глубоко и резко. И тут выяснилось (для меня, мало смотрела ее), что в движении-то Швентек и не очень умеет, напрягалась, отвечала как получится, а тогда уверенно доводила розыгрыши до конца Барбора
+1
0
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N.S.A.8.5
Не Крейчикова так Соболенко обыграла бы Швентек в финале
+2
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Jefri AG
А ведь у Касаткиной было четыре матчбола и на двух из них она сделала двойные ошибки. Сыграй чуть получше и никакого триумфа Крейчиковой сегодня бы не было.
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Кавабунга Шреддоголовый
Хорошо Барбора в рейтинге поднялась. Отличная победа. Давно она не показывала топовых результатов.
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dimon 2.0
Ответ nick-basil
Может Святек сегодня не в ударе, но чешка серьезный игрок. И большие победы и ТБШ.
скорее была настроена на изи плей. иге надо проанализировать сегодняшний матч. она и с гауф немного нервничала когда счет готов был быть 5-5 в 1 сете. было заметно. короч есть над чем подумать.
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nick-basil
"Интриг" в женском туре в этом году пока не предвидится. Отрыв польки гигантский
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nick-basil
Может Святек сегодня не в ударе, но чешка серьезный игрок. И большие победы и ТБШ.
+2
0
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dimon 2.0
Ответ Groove
Полноценное возвращение Барборы наконецто. Хоть какая то интрига теперь будет в вта.
полноценное возвращение барби/халеп/осаки - я эти бредни читаю после каждого турнира. посмотрим
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Groove
Ответ sedric
Нужно добавить, что интрига на медленных кортах. На быстрых интрига и так есть, так как Швентек там ничего не умеет.
Ну да, впереди грунтовый сезон ведь, пока финал Швентек-Крейчикова на РГ выглядит безальтернативным если раньше сетка не сведет.
+4
0
+4
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sedric
А все почему? Потому что у Крейчиковой есть характер, она сразу вышла и показала, что не боится Швентек, тем более, что уже забирала у нее финал. И от этого ножки затряслись уже у самой польки.
+4
0
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sedric
Ответ Groove
Полноценное возвращение Барборы наконецто. Хоть какая то интрига теперь будет в вта.
Нужно добавить, что интрига на медленных кортах. На быстрых интрига и так есть, так как Швентек там ничего не умеет.
+3
-1
+2
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Groove
Полноценное возвращение Барборы наконецто. Хоть какая то интрига теперь будет в вта.
+7
0
+7
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dimon 2.0
все равно ига - совершенство. во всем. ну и канеш намбер уан. на долго и без вариантов
+2
-7
-5
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