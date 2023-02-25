Крейчикова стала пятой теннисисткой, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире

стала чемпионкой турнира в Дубае, обыграв в финале первую ракетку мира – 6:4, 6:2.

Ранее на неделе чемпионка « »-2021 победила №2 и №3 .

Она стала пятой теннисисткой в истории, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире. Ранее это делали , , и Соболенко.

Крейчикова выиграла шестой титул в карьере и впервые победила на уровне 1000.

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