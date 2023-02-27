Дубай (ATP). 1-й круг. Сонего играет с Хуслером, Рублев встретится с Краиновичем, Котов – с Попыриным
Действующий чемпион Андрей Рублев сыграет первом круге в Дубае с Филипом Краиновичем.
Павел Котов поборется с Алексеем Попыриным.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
27 февраля – 4 марта 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
- Дата проведения
- 27 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 27 февраля, 18.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 27 февраля, 13.10
- Дата проведения
- 27 февраля, 13.10
- Дата проведения
- 27 февраля, 14.30
- Дата проведения
- 27 февраля, 15.00
- Дата проведения
- 27 февраля, 19.30
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00
За исключением года когда здесь победил Карацев-все остальные турниры могли похвастать Солидным Подбором Игроков из ТОП-10,ТОП-20
Вот и сейчас в сетке
Novak Djokovic
Hubert Hurkacz
Borna Coric
Felix Auger-Aliassime
Andrey Rublev
Alexander Zverev
Daniil Medvedev
Я уверен качество тенниса будет ТОПовым
Отличный старт перед Солнечным Дублем в США