Дубай (ATP). 1-й круг. Сонего играет с Хуслером, Рублев встретится с Краиновичем, Котов – с Попыриным

Теги результаты ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

Действующий чемпион Андрей Рублев сыграет первом круге в Дубае с Филипом Краиновичем.

Павел Котов поборется с Алексеем Попыриным.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

27 февраля – 4 марта 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Алексей Попырин (Австралия) Павел Котов (Россия)
Дата проведения
27 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Филип Краинович (Сербия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
27 февраля, 18.00
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Matteo Arnaldi
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Лоренцо Сонего (Италия)
5:7|1:2
Дата проведения
27 февраля, 13.10
Онлайн матча

 

Танаси Коккинакис (Австралия) Кентен Алис (Франция)
6:4|1:2
Дата проведения
27 февраля, 13.10
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Констан Лестьенн (Франция)
Дата проведения
27 февраля, 14.30
Онлайн матча

 

Малек Жазири (Тунис) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
27 февраля, 15.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
27 февраля, 19.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Томаш Махач (Чехия)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Франческо Пассаро (Италия) Микаэль Имер (Швеция)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Максим Кресси (США) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Борна Чорич (Хорватия)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Александр Лазаров (Болгария)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

 

Александр Шевченко (Россия) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
28 февраля, 03.00
Онлайн матча

2 комментария

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Тотал Больше от Киркорова
Kokkинакис давайте с Алисом по 7-6 два сета и по-красоте разойдитесь=)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тотал Больше от Киркорова
Поздравляю всех болельщиков Тенниса со стартом Прекрасного Турнира в Дубае

За исключением года когда здесь победил Карацев-все остальные турниры могли похвастать Солидным Подбором Игроков из ТОП-10,ТОП-20
Вот и сейчас в сетке
Novak Djokovic
Hubert Hurkacz
Borna Coric
Felix Auger-Aliassime
Andrey Rublev
Alexander Zverev
Daniil Medvedev

Я уверен качество тенниса будет ТОПовым
Отличный старт перед Солнечным Дублем в США
+1
0
+1
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