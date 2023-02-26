Новак Джокович: «Знаю, что когда я готов, то на любом покрытии, против любого соперника – я лучше всех»
Новак Джокович рассказал об особенностях своего характера.
«На протяжении всей карьеры уверенность в себе всегда была со мной. Она была и остается на очень высоком уровне.
Конечно, нужно сохранять баланс с уважением к сопернику и теннису в целом, ценить момент и то, через что ты проходишь. Но главное – верить в себя. Знаю, что когда я готов, то на любом покрытии, против любого соперника – я лучше всех. И я не думаю, что в этом есть что-то высокомерное или претенциозное».
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А фанаты данечки лжепервого вообще сидят поджав хвостики
Хотя можно это и как проявление самокритики представить. Человек признаёт, что примерно в половине случаев встречи с соперниками равного класса он оказывается не готовым к полноценной борьбе. Значит, не всё так хорошо, значит, есть над чем работать.
В целом, на мой вкус, высказывание, не красящее Новака. Любить его меньше от этого я не стану, но хотелось бы, чтобы он сосредоточился собственно на теннисе, а не на говорильне.