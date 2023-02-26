Новак Джокович: «Знаю, что когда я готов, то на любом покрытии, против любого соперника – я лучше всех»

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

Новак Джокович рассказал об особенностях своего характера.

«На протяжении всей карьеры уверенность в себе всегда была со мной. Она была и остается на очень высоком уровне.

Конечно, нужно сохранять баланс с уважением к сопернику и теннису в целом, ценить момент и то, через что ты проходишь. Но главное – верить в себя. Знаю, что когда я готов, то на любом покрытии, против любого соперника – я лучше всех. И я не думаю, что в этом есть что-то высокомерное или претенциозное».

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14 комментариев

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YuChu
В этом есть именно то самое высокомерное и претенциозное. Именно то. Потому что лучше всех быть невозможно. Никому.
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as009595@icloud.com
Ответ Alex Morhan
Что считает себя лучше всех. Вроде на русском написано.
Так на любом покрытии говорит, все знают что в теннисе нет ничего совершенного чем игра Рафы на грунте
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sashati
Какой чудесный день, Какой чудесный пень, Какой чудесный я и песенка моя. Ля-ля-ля. Не скучно мне ничуть, Пою когда хочу(с) ))
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ugmyanswer
Нормально Новак поджигает пуканчики вамосеков
А фанаты данечки лжепервого вообще сидят поджав хвостики
+2
-2
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ugmyanswer
ИМПЕРАТОР👑👑👑
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-1
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volens-docens
Ну, если отталкиваться от традиционных представлений, высокомерие в этом, как ни крути, есть. Получается, что лучшим, чем Новак, быть невозможно, и если кто-то и выигрывал у него, то это не потому, что был сильнее, а потому что Джокович был "не готов". С Надалем 29 раз (из них на грунте 20 раз, а ведь говорит "на любом покрытии") был не готов.
Хотя можно это и как проявление самокритики представить. Человек признаёт, что примерно в половине случаев встречи с соперниками равного класса он оказывается не готовым к полноценной борьбе. Значит, не всё так хорошо, значит, есть над чем работать.
В целом, на мой вкус, высказывание, не красящее Новака. Любить его меньше от этого я не стану, но хотелось бы, чтобы он сосредоточился собственно на теннисе, а не на говорильне.
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+8
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sedric
Неповторимая классика. Надаль проигрывает только тогда, когда он травмирован. И Джокович также. А еще Джокович травмированным выигрывает АО, а Надаль РГ.
+1
-2
-1
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Alex Morhan
Ответ as009595@icloud.com
На юс опен и Рафа сильнее Новака))), что имел ввиду Новак? Не совсем понятно
Что считает себя лучше всех. Вроде на русском написано.
+3
-2
+1
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as009595@icloud.com
Ответ N.S.A.8.5
Нет, Медведев сильнее на харде
На юс опен и Рафа сильнее Новака))), что имел ввиду Новак? Не совсем понятно
+1
-3
-2
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Alex Morhan
Ответ N.S.A.8.5
Нет, Медведев сильнее на харде
Рафа на грунте, да. Но не Медведев на харде)
+4
-4
0
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Вадим Басов
Теннисный GOAT
+3
-4
-1
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N.S.A.8.5
Нет, Медведев сильнее на харде
+9
-12
-3
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Hardy
🤐
+2
-6
-4
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Юрий Р.
Слова Великого чемпиона.
+6
-7
-1
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