Новак Джокович: «Знаю, что когда я готов, то на любом покрытии, против любого соперника – я лучше всех»

Новак Джокович рассказал об особенностях своего характера.

«На протяжении всей карьеры уверенность в себе всегда была со мной. Она была и остается на очень высоком уровне.

Конечно, нужно сохранять баланс с уважением к сопернику и теннису в целом, ценить момент и то, через что ты проходишь. Но главное – верить в себя. Знаю, что когда я готов, то на любом покрытии, против любого соперника – я лучше всех. И я не думаю, что в этом есть что-то высокомерное или претенциозное».

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