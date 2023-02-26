Алькарас о медперерывах в Рио: «Я об этом не беспокоюсь. Это наша жизнь. Теннисисты привыкли играть с болью»
Карлос Алькарас ответил, беспокоится ли он о травме перед финалом в Рио. В полуфинале против Николаса Харри он вызывал врача на корт из-за проблем с левой ногой.
«Я об этом не беспокоюсь. Это наша жизнь. Теннисисты привыкли играть с болью. Тем более если мы без перерыва играем матч за матчем почти 14 дней подряд. Это нормально. Я позабочусь о здоровье и подойду к финалу готовым на 100%».
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