Медведев об эмоциях после двух титулов: «Чувствую себя отлично. Все дело в уверенности, а она может быстро прийти и так же быстро исчезнуть после одного поражения»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Чемпион турниров в Роттердаме и Дохе Даниил Медведев поделился эмоциями от титулов.

– Приятно, что вы снова на таком уровне. Напоминает то, что вы чувствовали летом 2019 года?

– Если честно, каждый раз, когда выигрываешь титул, чувствуешь себя прекрасно и кажется, что вернулся этот победный настрой, ты вернулся, можешь выиграть еще более крупные турниры, одержать еще более значимые победы. Но все дело в уверенности, а она может быстро прийти и так же быстро исчезнуть после одного поражения.

Так что сейчас я чувствую себя отлично. На следующей неделе у меня еще один турнир, так что впереди новая неделя, новый вызов, а потом мы поедем в США в другую часть света, джетлаг, все такое. Сейчас я чувствую себя прекрасно, и я постараюсь сохранить это ощущение.

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4 комментария

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S.Graf
Whoa! I feel good, I knew that I would, now
I feel good, I knew that I would, now
So good, so good, I got you
Whoa! I feel nice, like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice, I got you
When I hold you in my arms
I know that I can’t do no wrong
(c)
https://www.youtube.com/watch?v=U5TqIdff_DQ&ab_channel=YouTube
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nick-basil
За язык Мари не тянули, но сказал на награждении, что Медведев один из его любимый игроков к просмотру!
+3
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+3
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Андрей Никитин99
Надо постараться зацепится за Дубай
Очень нужны эти очки
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sashati
Да это может быть, Мирка твердила Роджеру - не трусь, ты же Федерер, так и Даша должна.. Что они еще должны делать, по умолчанию = Успех!
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