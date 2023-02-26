Медведев об эмоциях после двух титулов: «Чувствую себя отлично. Все дело в уверенности, а она может быстро прийти и так же быстро исчезнуть после одного поражения»
Чемпион турниров в Роттердаме и Дохе Даниил Медведев поделился эмоциями от титулов.
– Приятно, что вы снова на таком уровне. Напоминает то, что вы чувствовали летом 2019 года?
– Если честно, каждый раз, когда выигрываешь титул, чувствуешь себя прекрасно и кажется, что вернулся этот победный настрой, ты вернулся, можешь выиграть еще более крупные турниры, одержать еще более значимые победы. Но все дело в уверенности, а она может быстро прийти и так же быстро исчезнуть после одного поражения.
Так что сейчас я чувствую себя отлично. На следующей неделе у меня еще один турнир, так что впереди новая неделя, новый вызов, а потом мы поедем в США в другую часть света, джетлаг, все такое. Сейчас я чувствую себя прекрасно, и я постараюсь сохранить это ощущение.
I feel good, I knew that I would, now
So good, so good, I got you
Whoa! I feel nice, like sugar and spice
I feel nice, like sugar and spice
So nice, so nice, I got you
When I hold you in my arms
I know that I can’t do no wrong
(c)
https://www.youtube.com/watch?v=U5TqIdff_DQ&ab_channel=YouTube
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