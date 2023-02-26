Медведев об эмоциях после двух титулов: «Чувствую себя отлично. Все дело в уверенности, а она может быстро прийти и так же быстро исчезнуть после одного поражения»

Чемпион турниров в Роттердаме и Дохе Даниил Медведев поделился эмоциями от титулов.

– Приятно, что вы снова на таком уровне. Напоминает то, что вы чувствовали летом 2019 года?

– Если честно, каждый раз, когда выигрываешь титул, чувствуешь себя прекрасно и кажется, что вернулся этот победный настрой, ты вернулся, можешь выиграть еще более крупные турниры, одержать еще более значимые победы. Но все дело в уверенности, а она может быстро прийти и так же быстро исчезнуть после одного поражения.

Так что сейчас я чувствую себя отлично. На следующей неделе у меня еще один турнир, так что впереди новая неделя, новый вызов, а потом мы поедем в США в другую часть света, джетлаг, все такое. Сейчас я чувствую себя прекрасно, и я постараюсь сохранить это ощущение.

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