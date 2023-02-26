Медведев шестой год подряд выигрывает минимум два титула на харде. Он шестой в ATP c таким достижением

Теги Роджер Федерер Новак Джокович Энди Маррей Пит Сампрас ATP Джимми Коннорс Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дохе, победив в финале Энди Маррея – 6:4, 6:4.

Он шестой год подряд выигрывает минимум два титула на харде:

  • 2018 – Сидней, Уинстон-Салем, Токио;
  • 2019 – София; Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай;
  • 2020 – Париж; итоговый турнир;
  • 2021 – Марсель; Торонто; US Open;
  • 2022 – Вена, Лос-Кабос;
  • 2023 – Роттердам, Доха.

Медведев – шестой игрок в мужском туре с таким достижением. Ранее это делали:

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6 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Великий Алонсо
Красава че. Выиграл водокачку обыграв в финале деда с титановым бедром, зато на ТБШ в 3 круге позорно проигрывает
Лучше обыграть деда в финале, чем проиграть ему, верно?))) У Медведева не 93 титула, как у Джоковича и даже не 46, как у того же Маррея. Всего 17. Вот выиграет хотя бы 30-35 титулов, тогда можно будет и нос поворотить от водокачек...
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Антон Тимофеев
Ответ cosset
Не знаю, что там у Медведева в голове или с головой, но ощущение, что отпускает его только на АТП 250, на Мастерсах и Шлемах все тараканы на своих местах.
Ну, на АТП-500 тоже все неплохо, а это уже не "водокачки")))
+2
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Йенс Мустерманн
Ответ Великий Алонсо
Красава че. Выиграл водокачку обыграв в финале деда с титановым бедром, зато на ТБШ в 3 круге позорно проигрывает
Настоящий Кайл Риз, обыграл киборга )
0
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-1
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cosset
Не знаю, что там у Медведева в голове или с головой, но ощущение, что отпускает его только на АТП 250, на Мастерсах и Шлемах все тараканы на своих местах.
+2
-6
-4
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Bellevue
Пора возвращаться
+4
-1
+3
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Великий Алонсо
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
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