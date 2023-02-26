Медведев шестой год подряд выигрывает минимум два титула на харде. Он шестой в ATP c таким достижением
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Дохе, победив в финале Энди Маррея – 6:4, 6:4.
Он шестой год подряд выигрывает минимум два титула на харде:
- 2018 – Сидней, Уинстон-Салем, Токио;
- 2019 – София; Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай;
- 2020 – Париж; итоговый турнир;
- 2021 – Марсель; Торонто; US Open;
- 2022 – Вена, Лос-Кабос;
- 2023 – Роттердам, Доха.
Медведев – шестой игрок в мужском туре с таким достижением. Ранее это делали:
- семь сезонов подряд – Пит Сампрас (1991-1997), Роджер Федерер (2002-2008), Маррей (2008-2014).
- восемь сезонов подряд – Джимми Коннорс (1972-1979);
- 10 сезонов подряд – Новак Джокович (2007-2016).
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