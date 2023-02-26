Медведев шестой год подряд выигрывает минимум два титула на харде. Он шестой в ATP c таким достижением

стал чемпионом турнира в Дохе, победив в финале – 6:4, 6:4.

Он шестой год подряд выигрывает минимум два титула на харде:

2018 – Сидней, Уинстон-Салем, Токио;

2019 – София; Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай;

2020 – Париж; итоговый турнир;

2021 – Марсель; Торонто; ;

2022 – Вена, Лос-Кабос;

2023 – Роттердам, Доха.

Медведев – шестой игрок в мужском туре с таким достижением. Ранее это делали:

семь сезонов подряд – (1991-1997), (2002-2008), Маррей (2008-2014).

восемь сезонов подряд – (1972-1979);

10 сезонов подряд – (2007-2016).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе