Джокович об обвинениях в симуляции травмы на AO: «Кто-то всегда будет осуждать, но я использую это как топливо»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал обвинения, что он симулировал травму на Australian Open. Он взял титул с 3-сантиметровым разрывом мышцы бедра.

«Мне это уже надоело. У меня нет ни времени, ни сил, ни желания, чтобы кому-то что-то доказывать. Я уже принял то, что кому-то не буду нравиться я, мои слова, мой подход к теннису, к жизни. Кто-то всегда будет осуждать. Но это делает тебя сильнее.

По крайней мере, я стараюсь становиться сильнее, использовать это как топливо. Не чтобы им что-то доказать, а чтобы подпитать свое желание становиться лучше и сильнее».

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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2 комментария

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mamapapaya
Давно пора не обращать внимание на желчных неудачников. Без них тоже никуда, обратная сторона успеха и величия.
+4
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стэн Смит
Собаки лают, а караван идёт.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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