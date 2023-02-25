Джокович об обвинениях в симуляции травмы на AO: «Кто-то всегда будет осуждать, но я использую это как топливо»

прокомментировал обвинения, что он симулировал травму на Australian Open. Он взял титул с 3-сантиметровым разрывом мышцы бедра.

«Мне это уже надоело. У меня нет ни времени, ни сил, ни желания, чтобы кому-то что-то доказывать. Я уже принял то, что кому-то не буду нравиться я, мои слова, мой подход к теннису, к жизни. Кто-то всегда будет осуждать. Но это делает тебя сильнее.

По крайней мере, я стараюсь становиться сильнее, использовать это как топливо. Не чтобы им что-то доказать, а чтобы подпитать свое желание становиться лучше и сильнее».

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе