Лопес в твиттере ищет партнера на турнир в Акапулько. Изначально он планировал сыграть с Циципасом

Фелисиано Лопес ищет замену Стефаносу Циципасу, чтобы сыграть на турнире в Акапулько. В прошлом году они выиграли титул в Мексике. На этой неделе грек снялся с турнира из-за травмы плеча.

«Кто-нибудь из топ-30 или ниже хочет сыграть в паре в Акапулько на следующей неделе?🙏🎾🙌🏻», – написал Лопес в твиттере.

41-летний испанец – профессионал с 1997-го. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая «Ролан Гаррос»-2016. В рейтинге его лучшая позиция – №12 (в марте 2015-го).

Сейчас он не входит в топ-1000 в одиночке, но занимает 74-ю позицию в парном рейтинге ATP.

С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе