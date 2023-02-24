Лопес в твиттере ищет партнера на турнир в Акапулько. Изначально он планировал сыграть с Циципасом

Теги Фелисиано Лопес ATP Abierto Mexicano Telcel соцсети Стефанос Циципас Теннис

Фелисиано Лопес ищет замену Стефаносу Циципасу, чтобы сыграть на турнире в Акапулько. В прошлом году они выиграли титул в Мексике. На этой неделе грек снялся с турнира из-за травмы плеча.

«Кто-нибудь из топ-30 или ниже хочет сыграть в паре в Акапулько на следующей неделе?🙏🎾🙌🏻», – написал Лопес в твиттере.

41-летний испанец – профессионал с 1997-го. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть – в парном, включая «Ролан Гаррос»-2016. В рейтинге его лучшая позиция – №12 (в марте 2015-го).

Сейчас он не входит в топ-1000 в одиночке, но занимает 74-ю позицию в парном рейтинге ATP. 

С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде.

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2 комментария

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Korendos
Но, судя по всему, у Лопеса возникли проблемы.
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Бекзат Саматович
Он еще жив? Пусть берет Ведроско и вдвоем покроют хард песочком😁
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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