Соболенко о том, что Крейчикова прервала ее 13-матчевую беспроигрышную серию: «Вероятно, теперь ко мне будет меньше внимания»

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Барборы Крейчиковой в 1/4 финала в Дубае. Белоруска вела 6:0, 3:1, но уступила 6:0, 6:7(2), 1:6.

Для Соболенко это первое поражение в сезоне-2023. Она начала год с 13 побед и титулов в Аделаиде и на Australian Open.

«Теперь, когда серия закончилась, вероятно, ко мне будет меньше внимания. Это не имеет значения, я проиграла.

Барбора заслужила победу, она отлично играла. А я просто продолжу работать и становиться лучше. Уверена, в Индиан-Уэллс будет другой результат.

Я действительно хотела бы сыграть со Швентек в финале, но пока мне нужно усердно работать и сосредоточиться на себе. В теннисе, особенно в женском, невозможно ничего предсказать. Но я должна много работать, чтобы в будущем увидеть результат».

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