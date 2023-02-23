Соболенко потерпела первое поражение в сезоне

Вторая ракетка мира проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае – 6:0, 6:7(2), 1:6.

Для белоруски это первое поражение в сезоне-2023. Она начала год с 13 побед и титулов в Аделаиде и на .

Крейчикова, в свою очередь, одержала вторую победу над топ-10 на этой неделе и девятую – в карьере.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе