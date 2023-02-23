Соболенко потерпела первое поражение в сезоне

Теги WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Барбора Крейчикова Арина Соболенко Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Барборе Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Дубае – 6:0, 6:7(2), 1:6.

Для белоруски это первое поражение в сезоне-2023. Она начала год с 13 побед и титулов в Аделаиде и на Australian Open.

Крейчикова, в свою очередь, одержала вторую победу над топ-10 на этой неделе и девятую – в карьере.

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8 комментариев

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justbored
Задремал на 4:4 во втором, а тут такое. Лучей моей поддержки Аришке не хватило, наверное. Ну да бывает.
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Medik99
Ответ Under
не смотрел ни минуты, но даже по голому счёту удивительно 6:0, 6:7, 1:6
Может расстроилась, что не смогла дожать во второй партии (особенно после такого-то счета в первом гейме) и развалилась в третьей. Женщины...
+4
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Under
Ответ dimon 2.0
теперь все понимают, что если бы австралия случайно была сдвинута хотьб на пол месяца вправо - то это недоразумение выбыло еще на уровне 1/16 ??
не поклонник Соболенко, но вы же понимаете, какое ключевое слово в вашем комменте?
+4
-1
+3
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Under
Ответ Medik99
Начал смотреть при 1-1 по геймам в решающем сете, Арина практически безвольно не сопротивляясь проиграла 4 гейма подряд, даже показалось, что хочет побыстрее всё закончить и уже уйти. Думаю, теннисистка стремящаяся быть в топе недопустимо такое отношение к борьбе, точнее к его отсутствию, как у Соболенко в этих геймах. Выключил при 5-1.
не смотрел ни минуты, но даже по голому счёту удивительно
6:0, 6:7, 1:6
0
0
0
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dimon 2.0
теперь все понимают, что если бы австралия случайно была сдвинута хотьб на пол месяца вправо - то это недоразумение выбыло еще на уровне 1/16 ??
+5
-4
+1
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Medik99
Начал смотреть при 1-1 по геймам в решающем сете, Арина практически безвольно не сопротивляясь проиграла 4 гейма подряд, даже показалось, что хочет побыстрее всё закончить и уже уйти.
Думаю, теннисистка стремящаяся быть в топе недопустимо такое отношение к борьбе, точнее к его отсутствию, как у Соболенко в этих геймах.
Выключил при 5-1.
+4
-2
+2
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LEX757
Ничего страшного первый раз всегда бывает, будет стимул работать над ошибками,все ещё впереди.
+3
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dimon 2.0
оринка с почином. привыкай
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-6
-1
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