Соболенко потерпела первое поражение в сезоне
Вторая ракетка мира Арина Соболенко проиграла Барборе Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Дубае – 6:0, 6:7(2), 1:6.
Для белоруски это первое поражение в сезоне-2023. Она начала год с 13 побед и титулов в Аделаиде и на Australian Open.
Крейчикова, в свою очередь, одержала вторую победу над топ-10 на этой неделе и девятую – в карьере.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
6:0, 6:7, 1:6
Думаю, теннисистка стремящаяся быть в топе недопустимо такое отношение к борьбе, точнее к его отсутствию, как у Соболенко в этих геймах.
Выключил при 5-1.