Крейчикова о том, что ушла с 0:6, 1:3 против Соболенко: «Просто думала, что нельзя уходить без борьбы»

прокомментировала камбэк против в четвертьфинале в Дубае – она ушла с 0:6, 1:3 и победила 0:6, 7:6(2), 6:1.

«Я просто думала, что нельзя уходить без борьбы. Понимала, что у меня будет шанс, что он появляется в каждом матче.

Во втором сете я в какой-то момент сделала брейк, и это меня расслабило. Я начала чуть лучше чувствовать удары и постепенно захватила контроль».

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