Медведев о первой победе в Дохе: «Всегда непросто переходить с турнира в зале на открытые корты»

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Qatar ExxonMobil Open Лиам Броади Даниил Медведев Кристофер О'Коннелл Теннис

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дохе. Чемпион Роттердама обыграл Лиама Броади со счетом 6:4, 6:3.

«Всегда непросто переходить с турнира в зале на открытые корты. Всегда возникают небольшие проблемы. Так что я рад победе и выходу в следующий круг».

В четвертьфинале Медведев сыграет с Кристофером О’Коннеллом.

«Он одержал большую победу над Роберто [Баутиста-Агутом]. Я не видел матч, но знаю, что он может хорошо играть, так что мне нужно будет показать свой лучший теннис».

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2 комментария

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Rus1an
Австралиец очень удачно убрал с Даниного пути неудобного клеща Агута, так что нужно пользоваться шансом.
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Czarn
Даня, вперёд!😃
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