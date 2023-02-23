Медведев о первой победе в Дохе: «Всегда непросто переходить с турнира в зале на открытые корты»

прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дохе. Чемпион Роттердама обыграл со счетом 6:4, 6:3.

«Всегда непросто переходить с турнира в зале на открытые корты. Всегда возникают небольшие проблемы. Так что я рад победе и выходу в следующий круг».

В четвертьфинале Медведев сыграет с Кристофером О’Коннеллом.

«Он одержал большую победу над Роберто [ ]. Я не видел матч, но знаю, что он может хорошо играть, так что мне нужно будет показать свой лучший теннис».

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