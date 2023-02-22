Касаткина о критике со стороны Мыскиной: «Может ли вице-президент ФТР публично высказываться с таким негативом и даже злостью о своих игроках?»

Теги Анастасия Мыскина WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина отреагировала на слова Анастасии Мыскиной о ее подходе к выбору нового тренера.

Касаткина завершила сотрудничество с Карлосом Мартинесом и начала работать с Флавио Чиполлой. На прошлой неделе она рассказала об этом во влоге на ютуб-канале Натальи Забияко: «Сложно и мне, и тренеру – он меня совсем не знает, я его не знаю. Он не уверен, что ему стоит говорить, что не стоит, не знает, хочу ли я, чтобы мне что-то говорили. И я не знаю, как он работает».

Сегодня Касаткина выложила фрагмент шоу с ютуб-канала «Больше!», где Мыскина сказала: «Мне кажется, это такое заигрывание вообще с какой-то аудиторией непонятное. Я никогда в жизни не поверю, что ты зовешь тренера и вообще не понимаешь, что он тебе должен сказать.

Я даже не знаю, чем тебя заинтересовал их влог, честно. Правда, не знаю, кому он может быть интересен, для меня он абсолютно какой-то непонятный, в основном поедание каких-то бургеров вечное и обсуждение, кто сколько что съест. Прошу прощения, ничего личного, просто это мое мнение. И ничего теннисного.

А если мы возвращаемся все-таки к тренеру, ну как ты можешь звать человека и говорить: «Я не знаю, что он мне скажет». Так не подходят к выбору тренера».

Касаткина прокомментировала в телеграм-канале: «Скорее всего, Анастасия права, и влог у нас не самый интересный, да и в теннис я пока играю не очень хорошо, это уже все поняли. Но может ли вице-президент ФТР публично высказываться с таким негативом и даже злостью о своих игроках? 🤷🏽‍♀️».

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13 комментариев

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vas1105
Ответ генгбенг
нормальная же была пацанка эта Касаткина. кто её покусал
Забияко, вроде. А там биолаборатории😱😱😱
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Додик Аксель
Надо уметь слышать и слушать кто что говорит, а тем более по делу, что касается тенниса.
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генгбенг
Ответ N.S.A.8.5
Че то часто Касаткина ругается со всеми.
похоже запасной аэродром готов
+1
-1
0
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Хаскерс
Деффки, сходитесь! Обожаю такое.
0
0
0
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N.S.A.8.5
Че то часто Касаткина ругается со всеми.
+9
-1
+8
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Fitz88
Когда надо,тогда "о своих игроках",а совсем недавно "как же хорошо за Швейцарию попылить" лол
+5
0
+5
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Дарья Ефимова
Касаткина вечно обиженная и ущемлённая
+7
-3
+4
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генгбенг
Ответ antonanton_
Мыскиной какое дело до того, что и сколько ест Касаткина, да и вообще до ее влога, там похоже что-то личное. И мне влог про Доху понравился, было интересно узнать как турнир устроен изнутри
просто ты не видел ТБН и блоги Кати Казионовой
+3
0
+3
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Gornostaev
По-моему Мыскина более или менее все разумно разложила. Касаткиной теперь кругом мерещится, что ее ущемляют, канселят и все такое.. Надеюсь соберется, все же девушка в мировой десятке...
+10
0
+10
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antonanton_
Мыскиной какое дело до того, что и сколько ест Касаткина, да и вообще до ее влога, там похоже что-то личное. И мне влог про Доху понравился, было интересно узнать как турнир устроен изнутри
+2
-4
-2
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Великий Алонсо
Не заметил злости и упрёка, просто у Даши подгорело от сказаных очевидных фактов от Мыскиной, да и как теннисистке Касаткиной до Мыскиной как до луны, увы
+11
-3
+8
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Guilliaume
Мыскина верным путём идёт. Скоро на "Есть тема" будет слюной кислотной плеваться и орать аки ненормальная. Всё начинается с малого.
+4
-9
-5
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генгбенг
нормальная же была пацанка эта Касаткина. кто её покусал
+3
-2
+1
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