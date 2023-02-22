Касаткина о критике со стороны Мыскиной: «Может ли вице-президент ФТР публично высказываться с таким негативом и даже злостью о своих игроках?»

отреагировала на слова о ее подходе к выбору нового тренера.

Касаткина завершила сотрудничество с Карлосом Мартинесом и начала работать с Флавио Чиполлой. На прошлой неделе она рассказала об этом во влоге на ютуб-канале Натальи Забияко: «Сложно и мне, и тренеру – он меня совсем не знает, я его не знаю. Он не уверен, что ему стоит говорить, что не стоит, не знает, хочу ли я, чтобы мне что-то говорили. И я не знаю, как он работает».

Сегодня Касаткина выложила фрагмент шоу с ютуб-канала «Больше!», где Мыскина сказала: «Мне кажется, это такое заигрывание вообще с какой-то аудиторией непонятное. Я никогда в жизни не поверю, что ты зовешь тренера и вообще не понимаешь, что он тебе должен сказать.

Я даже не знаю, чем тебя заинтересовал их влог, честно. Правда, не знаю, кому он может быть интересен, для меня он абсолютно какой-то непонятный, в основном поедание каких-то бургеров вечное и обсуждение, кто сколько что съест. Прошу прощения, ничего личного, просто это мое мнение. И ничего теннисного.

А если мы возвращаемся все-таки к тренеру, ну как ты можешь звать человека и говорить: «Я не знаю, что он мне скажет». Так не подходят к выбору тренера».

Касаткина прокомментировала в телеграм-канале: «Скорее всего, Анастасия права, и влог у нас не самый интересный, да и в теннис я пока играю не очень хорошо, это уже все поняли. Но может ли вице-президент ФТР публично высказываться с таким негативом и даже злостью о своих игроках? 🤷🏽‍♀️».

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