Касаткина больше не работает с Мартинесом. В Дохе с ней был новый тренер

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина сообщила о завершении сотрудничества с Карлосом Мартинесом. Россиянка начала работать с новым тренером на турнире в Дохе.

«Конечно, было страшно заканчивать такие долгие отношения с тренером. Было сложно, почти четыре года вместе работали. Конечно, начинать новые страшновато (смеется), особенно по ходу сезона, когда вообще не знаешь человека. [Начинать работу] с ходу, с турнира – это, конечно, необычно.

Сложно и мне, и тренеру – он меня совсем не знает, я его не знаю. Он не уверен, что ему стоит говорить, что не стоит, не знает, хочу ли я, чтобы мне что-то говорили. И я не знаю, как он работает. Конечно, это сложно. Поэтому в идеале менять тренера перед межсезоньем или хотя бы перед каким-то тренировочным блоком, чтобы вы друг друга чуть узнали», – сказала Касаткина.

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8 комментариев

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imaxim
Все, до свидания Касаткина. Мартинес ее поднял из конца сотни обратно в топ. Теперь покатится обратно
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LeMax_rus
спортс посмотрел блог Наташи Забияко на ютубе
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dedpihto59
Который из них, нёс чушь про коммерческие матчи Джоковича?
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Darkhan Darkhan
Забияку видимо не разрешал с собой брать
0
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ivan 07
Уже никому не научить сильно подавать.
+1
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sashati
И физио бы поменять, пожестче который и подсушиться!
+5
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ivanzhu90
Пускай просит Диму на пол ставки поработать с ней.
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Михаил Пригода
Зря
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