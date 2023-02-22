Швентек о том, что Соболенко хочет стать №1: «Она в хорошем положении после Australian Open. А я сосредоточена на себе. Мне все равно»

Первая ракетка мира ответила, как относится к конкуренции с другими игроками.

– сказала, что ей кажется невозможным стать №1 из-за того, как хорошо вы играете, но она хочет доказать, что невозможное возможно. Как вы относитесь к тому, что кто-то бросает вам вызов?

– Если честно, у каждой из нас свои цели. Я, например, не особо слежу за результатами других игроков. Я понимаю, что есть Онс [Жабер] и много других игроков, которые способны выигрывать турниры и зарабатывать все больше очков.

Конечно, Арина в хорошем положении после . А я просто сосредоточена на себе. Мне все равно.

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