Швентек о том, что Соболенко хочет стать №1: «Она в хорошем положении после Australian Open. А я сосредоточена на себе. Мне все равно»

Теги Australian Open Ксения Первак Арина Соболенко Вячеслав Володин Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек ответила, как относится к конкуренции с другими игроками.

– Соболенко сказала, что ей кажется невозможным стать №1 из-за того, как хорошо вы играете, но она хочет доказать, что невозможное возможно. Как вы относитесь к тому, что кто-то бросает вам вызов?

– Если честно, у каждой из нас свои цели. Я, например, не особо слежу за результатами других игроков. Я понимаю, что есть Онс [Жабер] и много других игроков, которые способны выигрывать турниры и зарабатывать все больше очков.

Конечно, Арина в хорошем положении после Australian Open. А я просто сосредоточена на себе. Мне все равно.

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4 комментария

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Юлия Лукьянова
Ига молодец! Рассуждает как истинный лидер, номер один. Это вы следите за мной и моими результатами, это я для вас являюсь целью, а мне на вас всё равно.
+3
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-1
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kjma
Да уж пусть забирает, а я дальше продолжу шлемы штамповать)
+2
-3
-1
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edart84
Ответ Kironbet
Насколько же скучная эта Швентек. Абсолютно ничего интересного из себя как личность не представляет....
Как раз наоборот - она не измышляет из себя кого-то, кем не является. Простой здравый человек, которому хватает тенниса для самореализации и не нужно быть философом или боксерские поединки с диджейством.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kironbet
Насколько же скучная эта Швентек. Абсолютно ничего интересного из себя как личность не представляет....
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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