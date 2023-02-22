Дмитрий Турсунов: «В теннисе пытаются убрать все эмоции, кастрировать спорт. А Кириос собирает каждый гребаный стадион, потому что его не кастрировали»
Бывшая 20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о проявлении эмоций в теннисе.
«В теннисе пытаются убрать все эмоции, кастрировать спорт.
Игроки боятся проявлять индивидуальность, высказывать мнение, потому что в наше время все, что ты скажешь, могут исказить. Скажешь: «Я сегодня сыграл отлично», а кто-то в ответ: «Он заносчивый, принижает соперника». Так что игроки в целом просто боятся быть самими собой.
Вот почему, на мой взгляд, Ник Кириос собирает каждый гребаный стадион – потому что его не кастрировали. Его не раз штрафовали, но он не против. Как по мне, он довольно сильная личность.
В чем проблема, если игрок просто показывает трибунам средний палец? Это некрасиво, все его освистывают, но это лишь эмоционально вовлекает зрителей.
Они уже кого-то ненавидят, что-то чувствуют, а не просто пердят на трибунах с чипсами».
Киря привлекает определённый интерес, безусловно. Но до аншлагов ему, как до Шлема :о)
культура отмены публичного человека за слова и поступки поставлена на рельсы не вчера, и её деструктивное воздействие рано или поздно станет всем очевидно. а пока этого не произошло советую всем включать свои мозги и адекватность, иметь свою точку и угол зрения)
Но! когда человек творит дичь на корте и вне по всем нормам этики, не надо называть это культурной отмены. это просто дичь и точка! не соглашаться с нормами общественного поведения и порядка можно, но будь готов, что тебя осудят, ОСОБЕННО когда ты занимаешься этим регулярно и намеренно, т.е. попросту ты говнюк)
Имхо, но теннис достаточно самобытный и интересный вид спорта, чтобы обходиться без трештока, быдачества и прочих вещей, популярных в юфс, футболе и проч.
Я с интересом смотрю, когда Кирьос божит на корте, а когда включает быдло - я переключаю.