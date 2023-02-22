Дмитрий Турсунов: «В теннисе пытаются убрать все эмоции, кастрировать спорт. А Кириос собирает каждый гребаный стадион, потому что его не кастрировали»

Бывшая 20-я ракетка мира высказался о проявлении эмоций в теннисе.

«В теннисе пытаются убрать все эмоции, кастрировать спорт.

Игроки боятся проявлять индивидуальность, высказывать мнение, потому что в наше время все, что ты скажешь, могут исказить. Скажешь: «Я сегодня сыграл отлично», а кто-то в ответ: «Он заносчивый, принижает соперника». Так что игроки в целом просто боятся быть самими собой.

Вот почему, на мой взгляд, собирает каждый гребаный стадион – потому что его не кастрировали. Его не раз штрафовали, но он не против. Как по мне, он довольно сильная личность.

В чем проблема, если игрок просто показывает трибунам средний палец? Это некрасиво, все его освистывают, но это лишь эмоционально вовлекает зрителей.

Они уже кого-то ненавидят, что-то чувствуют, а не просто пердят на трибунах с чипсами».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе