Дмитрий Турсунов: «В теннисе пытаются убрать все эмоции, кастрировать спорт. А Кириос собирает каждый гребаный стадион, потому что его не кастрировали»

Теги Дмитрий Турсунов болельщики ATP Ник Кириос Теннис

Бывшая 20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о проявлении эмоций в теннисе.

«В теннисе пытаются убрать все эмоции, кастрировать спорт.

Игроки боятся проявлять индивидуальность, высказывать мнение, потому что в наше время все, что ты скажешь, могут исказить. Скажешь: «Я сегодня сыграл отлично», а кто-то в ответ: «Он заносчивый, принижает соперника». Так что игроки в целом просто боятся быть самими собой.

Вот почему, на мой взгляд, Ник Кириос собирает каждый гребаный стадион – потому что его не кастрировали. Его не раз штрафовали, но он не против. Как по мне, он довольно сильная личность.

В чем проблема, если игрок просто показывает трибунам средний палец? Это некрасиво, все его освистывают, но это лишь эмоционально вовлекает зрителей.

Они уже кого-то ненавидят, что-то чувствуют, а не просто пердят на трибунах с чипсами».

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10 комментариев

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Aleksandr Sobolev
Ответ S.Graf
Ну, насчёт полных стадионов Митя загнул, канешн. Киря привлекает определённый интерес, безусловно. Но до аншлагов ему, как до Шлема :о)
Ну шлем у него есть, правда в парном разряде
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0
+2
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sashati
Ответ YuChu
Ну, так Кирьос пердит с корта. Видимо, это Турсунову кажется очень эмоциональным, и он что-то чувствует, сидя в тренерской ложе.
Чуувствует, когда пердят рядом с трибун , но это вроде норма по-американски)
0
0
0
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YuChu
Ну, так Кирьос пердит с корта. Видимо, это Турсунову кажется очень эмоциональным, и он что-то чувствует, сидя в тренерской ложе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
22 шва
фарт уит принглз
0
0
0
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S.Graf
Ну, насчёт полных стадионов Митя загнул, канешн.
Киря привлекает определённый интерес, безусловно. Но до аншлагов ему, как до Шлема :о)
+2
-1
+1
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cosset
холодное с соленым смешал)
культура отмены публичного человека за слова и поступки поставлена на рельсы не вчера, и её деструктивное воздействие рано или поздно станет всем очевидно. а пока этого не произошло советую всем включать свои мозги и адекватность, иметь свою точку и угол зрения)
Но! когда человек творит дичь на корте и вне по всем нормам этики, не надо называть это культурной отмены. это просто дичь и точка! не соглашаться с нормами общественного поведения и порядка можно, но будь готов, что тебя осудят, ОСОБЕННО когда ты занимаешься этим регулярно и намеренно, т.е. попросту ты говнюк)
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Iuasamotu
К людям нужно относитья уважительно, а не использовать средний палец для общения с ними в качестве передающей антенны
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-3
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Nikolay Stavrogin
Чёт хз, как он тренирует, с такой аналитикой.
Имхо, но теннис достаточно самобытный и интересный вид спорта, чтобы обходиться без трештока, быдачества и прочих вещей, популярных в юфс, футболе и проч.
Я с интересом смотрю, когда Кирьос божит на корте, а когда включает быдло - я переключаю.
+3
-4
-1
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Сергей Орлов
Прав, конечно. Сплошная рафинированность.
+15
-2
+13
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Басанг Басангов
Продолжайте держать в курсе.
+1
-2
-1
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