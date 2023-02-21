Арина Соболенко: «В прошлом году после Майами я была сама не своя. Говорила себе: «Окей, я никогда не выиграю «Большой шлем»

Арина Соболенко рассказала о своей мотивации после победы на Australian Open.

«В прошлом году после Майами было очень тяжело. Я была сама не своя. Я была не Ариной, а маленькой девочкой с депрессивными мыслями.

Говорила себе: «Окей, я никогда не выиграю «Большой шлем». У меня правда был тяжелый период в жизни, но я рада, что прошла через это и не потеряла веру в себя. Когда я решила проблемы с подачей, то поняла, что, наверное, могу справиться с любой ситуацией.

Я хочу продолжать совершенствоваться и быть более сильным человеком и более опасной соперницей. Хочу снова ощутить чувство победы на турнире «Большого шлема». Это было действительно потрясающе.

Смысл в том, что стать чемпионом – это здорово, потрясающе и все очень счастливы, но этого уже нет. Ты должна продолжать работать и доказывать себе, всем, что ты на своем месте».

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