Циципас о двух поражениях в финалах ТБШ: «Было очень больно, но сейчас я не вижу в этом никакого негатива. Мой путь по-прежнему прекрасен и грандиозен»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, как отреагировал на поражения в финалах «Больших шлемов». Грек уступил Новаку Джоковичу в решающих матчах на «Ролан Гаррос»-2021 и Australian Open-2023.

«Меня лично отличало то, что я смог оправиться от поражения еще во время церемонии награждения, спустя несколько минут после матча. У меня уже был опыт, и это очень больно. Особенно когда снова прокручивал в голове то, что я был так близок к победе, ведя 2:0 по сетам.

Но, размышляя об этом позже, я понял, что мне было больно, и заплакал. Я был очень расстроен. У меня была возможность добиться того, что раньше не удавалось. Я начал думать о меленьком Стефаносе, когда ему было восемь лет и он смотрел «Ролан Гаррос» и думал, как здорово было бы там сыграть. Я даже не думал о победе. Мечтал просто сыграть. И вот у меня была возможность поднять этот прекрасный трофей.

Я много думал о своем теннисном клубе, где мы начинали. Мы были такой маленькой общиной, были так близки. Как будто я приехал из деревни в мегаполис золотых возможностей.

Сейчас я не вижу в этом никакого негатива. Мой путь по-прежнему прекрасен и грандиозен. Нужно продолжать совершенствоваться, продолжать работать, чтобы добраться до этой вершины. Я верю в судьбу и предназначение. Я просто продолжаю делать свою работу и подстраивать под нее все остальное».

Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Ответ Istianoff
В прошлом году они встретились на РГ, как раз обратная ситуация была)
Да не, это не то) рафа с оже не устал, а протрезвился наоборот после ночи с Реалом)
В четвертьфинале потом рвал и метал) последний матч на рг, как никак)
А вот со Зверевым после Ноле он в идеальной кондиции для совместного матча был, но против него был уже не Ноле...)
Я весь матч смотрел с мыслю "неужели не добьет?..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Istianoff
Ответ Nikolay Stavrogin
Давно хочу посмотреть матч Рафа- Стэф на рг. Мне кажется, должно быть эпично. Но почему то всё время так получается, что рубятся между собой джок-тим, или джок-стэф, а потом кто-то из них после 5 сетов выходит без ног на рафу, который в противоположном матче развлекался. Прям магия какая-то Можно хоть раз наоборот?
В прошлом году они встретились на РГ, как раз обратная ситуация была)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Шмелев
Ответ mr_ h2o
Мне кажется в теннисе есть переоценка счета 2-0 по сетам. Это ведь не 2:0 в футболе, где надо дожить до конца матча. Конечно это весомое преимущество, но это не матчбол где тебе просто может повезти, один удар отделяет тебя от победы. 3,4,5 сет Цыпа отдал особо без вариантов.
Чисто навскидку, с 0:2 в футболе отыгрываются чаще, чем в теннисе. )
Один журналист подсчитал процент камбеков на ТБШ с 0:2 за всю открытую эру. У него получилось 5,9% от общего числа матчей, где соперник вел 2:0 по сетам (чаще всего такие камбеки происходят на АО, реже всего - на УИ).
Интересно, какой процент камбеков с 0:2 в футболе (например, на ЧМ)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Давно хочу посмотреть матч Рафа- Стэф на рг.
Мне кажется, должно быть эпично.
Но почему то всё время так получается, что рубятся между собой джок-тим, или джок-стэф, а потом кто-то из них после 5 сетов выходит без ног на рафу, который в противоположном матче развлекался.
Прям магия какая-то
Можно хоть раз наоборот?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr_ h2o
Мне кажется в теннисе есть переоценка счета 2-0 по сетам. Это ведь не 2:0 в футболе, где надо дожить до конца матча. Конечно это весомое преимущество, но это не матчбол где тебе просто может повезти, один удар отделяет тебя от победы. 3,4,5 сет Цыпа отдал особо без вариантов.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий