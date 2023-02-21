Циципас о двух поражениях в финалах ТБШ: «Было очень больно, но сейчас я не вижу в этом никакого негатива. Мой путь по-прежнему прекрасен и грандиозен»
Стефанос Циципас рассказал, как отреагировал на поражения в финалах «Больших шлемов». Грек уступил Новаку Джоковичу в решающих матчах на «Ролан Гаррос»-2021 и Australian Open-2023.
«Меня лично отличало то, что я смог оправиться от поражения еще во время церемонии награждения, спустя несколько минут после матча. У меня уже был опыт, и это очень больно. Особенно когда снова прокручивал в голове то, что я был так близок к победе, ведя 2:0 по сетам.
Но, размышляя об этом позже, я понял, что мне было больно, и заплакал. Я был очень расстроен. У меня была возможность добиться того, что раньше не удавалось. Я начал думать о меленьком Стефаносе, когда ему было восемь лет и он смотрел «Ролан Гаррос» и думал, как здорово было бы там сыграть. Я даже не думал о победе. Мечтал просто сыграть. И вот у меня была возможность поднять этот прекрасный трофей.
Я много думал о своем теннисном клубе, где мы начинали. Мы были такой маленькой общиной, были так близки. Как будто я приехал из деревни в мегаполис золотых возможностей.
Сейчас я не вижу в этом никакого негатива. Мой путь по-прежнему прекрасен и грандиозен. Нужно продолжать совершенствоваться, продолжать работать, чтобы добраться до этой вершины. Я верю в судьбу и предназначение. Я просто продолжаю делать свою работу и подстраивать под нее все остальное».
Циципас хочет казаться очень умным. Получается так себе, да еще и феминистки заругали
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В четвертьфинале потом рвал и метал) последний матч на рг, как никак)
А вот со Зверевым после Ноле он в идеальной кондиции для совместного матча был, но против него был уже не Ноле...)
Я весь матч смотрел с мыслю "неужели не добьет?..."
Один журналист подсчитал процент камбеков на ТБШ с 0:2 за всю открытую эру. У него получилось 5,9% от общего числа матчей, где соперник вел 2:0 по сетам (чаще всего такие камбеки происходят на АО, реже всего - на УИ).
Интересно, какой процент камбеков с 0:2 в футболе (например, на ЧМ)?
Мне кажется, должно быть эпично.
Но почему то всё время так получается, что рубятся между собой джок-тим, или джок-стэф, а потом кто-то из них после 5 сетов выходит без ног на рафу, который в противоположном матче развлекался.
Прям магия какая-то
Можно хоть раз наоборот?