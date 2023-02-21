Рублев о начале сезона: «Пока не складывалось с турнирами ATP, но на «Большом шлеме» я выступил хорошо»

Андрей Рублев рассказал, как оценивает свои выступления на старте сезона. На Australian Open он дошел до четвертьфинала.

– Если честно, не знаю. На турнирах ATP у меня не очень получалось – я дважды проиграл на старте, но мне попадались тяжелые сетки. Я проиграл двум хорошим теннисистам в трех сетах, а потом выстрелил в Австралии. На прошлой неделе проиграл в первом круге.

Так что посмотрим. Пока не складывалось с турнирами ATP, но на «Большом шлеме» я выступил хорошо.

– Вы говорили о начале этого сезона. Что касается прошлого, что вам понравилось в плане игры, а что, возможно, нет?

– Думаю, в моем случае дело не в игре. Во-первых, игрой ты не можешь управлять. Ты не можешь контролировать, будешь ли играть на этом турнире на самом высоком уровне или будешь чувствовать себя не очень хорошо и провалишься.

Ты не можешь контролировать эти вещи, потому что, может быть, ты действительно хорошо тренируешься, все делаешь правильно, а потом выходишь на корт и почему-то не показываешь хороший теннис. А бывает, что, возможно, ты ничего не делаешь или тренируешься не так много, но приезжаешь на турнир и каким-то образом играешь очень хорошо. Это невозможно контролировать.

Так что в моем случае дело не в теннисе, а в эмоциональной составляющей и в том, что я делаю вне корта. Потому что в прошлом году я делал много хорошего вне корта, и это мне помогло, и в то же время много плохого, что тянуло меня вниз.

В некоторых матчах у меня получалось справляться с эмоциями, а в некоторых – нет. Так что в прошлом сезоне было много взлетов и падений. Главное в этом сезоне – хотя бы минимизировать количество спадов. Нужно постараться сделать так, чтобы их стало меньше.

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