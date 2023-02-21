Рублев о запуске собственного бренда одежды: «Надеюсь, к «Ролан Гаррос» мы подготовим большой и действительно хороший проект»

Андрей Рублев прокомментировал то, что в этом сезоне играет в одежде собственного бренда Rublo.

«В принципе, я думал об этом какое-то время. У меня были хорошие отношения с Nike. Мы были очень близки, и я просто спросил, могу ли взять годичный перерыв, чтобы попытаться сделать что-то свое.

На данный момент они позволили мне уйти, не исключая, скажем так, возможности возобновления сотрудничества в будущем.

Вот и все. Так что, надеюсь, к «Ролан Гаррос» мы подготовим большой и действительно хороший проект, а дальше посмотрим, что из этого получится».

Рублев теперь играет в собственном бренде – сшили в Саратове, и все очень похоже на Nike, от которого он ушел

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе