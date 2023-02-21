Бублик о том, что прервал 10-матчевую серию поражений: «Для меня это все равно что выиграть «Большой шлем»

Александр Бублик прокомментировал победу над Филипом Краиновичем в первом круге в Марселе. Казахстанец прервал серию из 10 поражений, которая началась на октябрьском турнире в Базеле.

«Это моя первая победа, и это всегда тяжело. Я не выигрывал с октября прошлого года.

Возможно, 10 месяцев назад я бы такое не сказал, но сейчас каждая каждая победа имеет значение. Для меня это все равно что выиграть «Большой шлем», – сказал Бублик.

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