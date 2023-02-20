Азаренко о вопросах про завершение карьеры: «Игроки сами дадут знать, когда придет время. Просто не вмешивайтесь не в свое дело»
Виктория Азаренко прокомментировала вопросы о завершении карьеры.
«Игроков постарше – таких, как я – многие спрашивают о пенсии. А как только они уходят, все такие: «Мы по ним скучаем».
Давайте не будем тратить время на разговоры о завершении карьеры, пока человек ее не завершит. Игроки сами дадут вам знать, когда придет время. Но я постоянно вижу эти комментарии о возрасте... Знаете, просто не вмешивайтесь не в свое дело.
Когда человек будет готов, он так или иначе об этом объявит, и для кого-то это радостное событие, а для кого-то, возможно, нет. Позвольте людям самим решать. Вот мое мнение».
3 комментария