Азаренко о вопросах про завершение карьеры: «Игроки сами дадут знать, когда придет время. Просто не вмешивайтесь не в свое дело»

прокомментировала вопросы о завершении карьеры.

«Игроков постарше – таких, как я – многие спрашивают о пенсии. А как только они уходят, все такие: «Мы по ним скучаем».

Давайте не будем тратить время на разговоры о завершении карьеры, пока человек ее не завершит. Игроки сами дадут вам знать, когда придет время. Но я постоянно вижу эти комментарии о возрасте... Знаете, просто не вмешивайтесь не в свое дело.

Когда человек будет готов, он так или иначе об этом объявит, и для кого-то это радостное событие, а для кого-то, возможно, нет. Позвольте людям самим решать. Вот мое мнение».

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