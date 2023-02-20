Азаренко о вопросах про завершение карьеры: «Игроки сами дадут знать, когда придет время. Просто не вмешивайтесь не в свое дело»

Теги WTA Виктория Азаренко Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала вопросы о завершении карьеры.

«Игроков постарше – таких, как я – многие спрашивают о пенсии. А как только они уходят, все такие: «Мы по ним скучаем».

Давайте не будем тратить время на разговоры о завершении карьеры, пока человек ее не завершит. Игроки сами дадут вам знать, когда придет время. Но я постоянно вижу эти комментарии о возрасте... Знаете, просто не вмешивайтесь не в свое дело.

Когда человек будет готов, он так или иначе об этом объявит, и для кого-то это радостное событие, а для кого-то, возможно, нет. Позвольте людям самим решать. Вот мое мнение».

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3 комментария

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Williamssss
Как Быкуся занервничала... Чует, что скоро уже не будет проходить первый круг, а денежки-то надо бывшему платить, чтобы к ребенку не ходил...
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Velirpa
Азаранка уйдет с Бацькой.
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Iuasamotu
Ой, Вика ну про твое твоё завершение карьеры можно только гадать, ибо будешь косить деньги, пока не развалишься, как старый белорусский трактор.
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