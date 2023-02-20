Потапова из-за болезни снялась с турнира в Дубае

снялась с турнира в Дубае.

«К большому сожалению, я не смогу выступить сегодня на турнире в Дубае, так как по приезде очень сильно заболела. На протяжении четырех дней я и моя команда пытались улучшить мое состояние, но становилось только хуже и хуже. Сейчас все наши силы будут направлены на восстановление, чтобы подготовиться к Американской Серии!» – написала Потапова в сторис.

В первом круге против ее заменит .

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