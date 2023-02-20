Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-8, Коккинакис поднялся на 41 строчку

Теги рейтинги ATP Танаси Коккинакис Йошихито Нишиока Даниил Медведев Тэллон Грикспор Теннис

Чемпион турнира в Роттердаме Даниил Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP.

В топ-50 личный рекорд обновили Йошихито Нишиока и Тэллон Грикспор.

Танаси Коккинакис поднялся на 41 строчку после победы на «Челленджере» в Бахрейне.

FedEx ATP Rankings

Положение на 20 февраля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 7070
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6480
3 (3) Стефанос Циципас (Греция) 5940
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5515
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 3860
6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 3815
7 (7) Тэйлор Фриц (США) 3660
8 (11) Даниил Медведев (Россия) 3250
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3200
10 (10) Хольгер Руне (Дания) 3161
14 (13) Карен Хачанов (Россия) 2470
32 (34) Йошихито Нишиока (Япония) 1252
40 (61) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 969
58 (71) Грегуар Баррере (Франция) 799
60 (48) Бенжамен Бонзи (Франция) 794
63 (74) Бернабе Сапата Мираллес (Испания) 786
71 (60) Лоренцо Сонего (Италия) 745
80 (90) Душан Лайович (Сербия) 648
81 (101) Хуан Пабло Варильяс (Испания) 643
86 (66) Фабио Фоньини (Италия) 598
97 (83) Роман Сафиуллин (Россия) 549
99 (113) Раду Албот (Молдова) 533
100 (141) Танаси Коккинакис (Австралия) 532
101 (98) Аслан Карацев (Россия) 530

 

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3 комментария

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Алексей Латышов
Ответ Rodgeras
А кого Медведев в рейтинге подвинул? из приведённого списка ни чего не понятно.
Феликса Оже-Альяссима,Хольгера Руне и Хуберта Хуркача.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodgeras
А кого Медведев в рейтинге подвинул? из приведённого списка ни чего не понятно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicckk
долго спортс это выкладывал конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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