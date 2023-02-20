Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-8, Коккинакис поднялся на 41 строчку
Чемпион турнира в Роттердаме Даниил Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP.
В топ-50 личный рекорд обновили Йошихито Нишиока и Тэллон Грикспор.
Танаси Коккинакис поднялся на 41 строчку после победы на «Челленджере» в Бахрейне.
FedEx ATP Rankings
Положение на 20 февраля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7070
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6480
|3 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5940
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5515
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|3860
|6 (6)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|3815
|7 (7)
|Тэйлор Фриц (США)
|3660
|8 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3250
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3200
|10 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|3161
|14 (13)
|Карен Хачанов (Россия)
|2470
|32 (34)
|Йошихито Нишиока (Япония)
|1252
|40 (61)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|969
|58 (71)
|Грегуар Баррере (Франция)
|799
|60 (48)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|794
|63 (74)
|Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
|786
|71 (60)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|745
|80 (90)
|Душан Лайович (Сербия)
|648
|81 (101)
|Хуан Пабло Варильяс (Испания)
|643
|86 (66)
|Фабио Фоньини (Италия)
|598
|97 (83)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|549
|99 (113)
|Раду Албот (Молдова)
|533
|100 (141)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
|532
|101 (98)
|Аслан Карацев (Россия)
|530
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