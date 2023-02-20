Рейтинг ATP. Медведев вернулся в топ-8, Коккинакис поднялся на 41 строчку

Чемпион турнира в Роттердаме Даниил Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP.

В топ-50 личный рекорд обновили Йошихито Нишиока и Тэллон Грикспор.

поднялся на 41 строчку после победы на «Челленджере» в Бахрейне.

FedEx ATP Rankings

Положение на 20 февраля 2023

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