Рублев и Хачанов, Рууд и Тим сыграют в паре в Индиан-Уэллс
На предстоящем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс многие одиночные игроки традиционного выступят в парном разряде. На него уже заявились:
- Каспер Рууд и Доминик Тим;
- Андрей Рублев и Карен Хачанов;
- Феликс Оже-Альяссим и Себастьян Корда;
- Хуберт Хуркач и Григор Димитров;
- Хольгер Руне и Лоренцо Сонего;
- Миомир Кецманович и Александр Бублик.
Турнир стартует 3 марта, дедлайн для подачи заявок завтра.
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