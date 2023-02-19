Рублев и Хачанов, Рууд и Тим сыграют в паре в Индиан-Уэллс

Теги пары ATP Григор Димитров BNP Paribas Open Доминик Тим Карен Хачанов Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Александр Бублик Лоренцо Сонего Хуберт Хуркач Каспер Рууд Себастьян Корда Миомир Кецманович Хольгер Руне Теннис

На предстоящем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс многие одиночные игроки традиционного выступят в парном разряде. На него уже заявились:

  • Каспер Рууд и Доминик Тим;
  • Андрей Рублев и Карен Хачанов;
  • Феликс Оже-Альяссим и Себастьян Корда;
  • Хуберт Хуркач и Григор Димитров;
  • Хольгер Руне и Лоренцо Сонего;
  • Миомир Кецманович и Александр Бублик.

Турнир стартует 3 марта, дедлайн для подачи заявок завтра.

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