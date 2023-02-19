Рублев и Хачанов, Рууд и Тим сыграют в паре в Индиан-Уэллс

На предстоящем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс многие одиночные игроки традиционного выступят в парном разряде. На него уже заявились:

Каспер Рууд и Доминик Тим;

Андрей Рублев и Карен Хачанов;

Феликс Оже-Альяссим и Себастьян Корда;

Хуберт Хуркач и Григор Димитров;

Хольгер Руне и Лоренцо Сонего;

Миомир Кецманович и Александр Бублик.

Турнир стартует 3 марта, дедлайн для подачи заявок завтра.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе