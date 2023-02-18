Надаль снялся с выставочного матча в марте. У него травма бедра

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с выставочного мата в Лас-Вегасе против Карлоса Алькараса. Он должен был состояться 5 марта перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

«Мне очень грустно, что я не могу поехать в Лас-Вегас и сыграть с Карлосом. К сожалению, сроки моего восстановления не позволяют мне сыграть в этом матче», – объяснил 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

Вместо Надаля с Алькарасом сыграет победитель матча между Тэйлором Фрицем и Фрэнсисом Тиафу.

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