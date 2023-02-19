Рио (ATP). Алькарас стартует матчем с 554-й ракеткой мира, Тим – с Монтейро
Определилась сетка турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро. Как и в Буэнос-Айресе, ее возглавляют Карлос Алькарас и Кэмерон Норри, которые в Аргентине разыграют титул.
Испанец начнет защиту титула матчем с 554-й ракеткой мира Матеушем Алвешем, прошлогодний финалист Диего Шварцман сыграет с Душаном Лайовичем.
Доминик Тим сыграет с хозяином кортов Тиаго Монтейро. Другой хозяин кортов – завершающий карьеру Томаз Беллуччи – сыграет с Себастьяном Баесом.
Целиком сетка здесь.
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