Рио (ATP). Алькарас стартует матчем с 554-й ракеткой мира, Тим – с Монтейро

Определилась сетка турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро. Как и в Буэнос-Айресе, ее возглавляют Карлос Алькарас и Кэмерон Норри, которые в Аргентине разыграют титул.

Испанец начнет защиту титула матчем с 554-й ракеткой мира Матеушем Алвешем, прошлогодний финалист Диего Шварцман сыграет с Душаном Лайовичем.

Доминик Тим сыграет с хозяином кортов Тиаго Монтейро. Другой хозяин кортов – завершающий карьеру Томаз Беллуччи – сыграет с Себастьяном Баесом.

Целиком сетка здесь.

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