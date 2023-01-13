Беллуччи завершит карьеру на турнире в Рио

Томаз Беллуччи объявил, что завершит карьеру на турнире в Рио, который начнется 20 февраля. Организаторы предоставят ему wild card в основную сетку.

35-летний Беллуччи – бывшая 21-я ракетка мира и обладатель четырех титулов ATP. Его лучший результат на «Больших шлемах» – выход в четвертый круг «Ролан Гаррос»-2010. За время выступлений в туре он одержал 200 побед.

Сейчас бразилец стоит за пределами топ-900. Последний раз он выходил на корт на «Челленджере» в Щецине в сентябре прошлого года.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе