Фриц вышел в 10-й финал ATP в карьере

Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц в полуфинале турнира в Делрей-Бич обыграл Маккензи Макдональда 6:3, 7:6 в матче, на старте которого вел 5:0.

«Чувствую себя отлично. Как я уже говорил после полуфинала: с каждым матчем здесь чувствую себя все лучше. Мне нравится играть финалы, так что уверен, что и завтра покажу хорошую игру.

Я сразу заиграл очень энергично, агрессивно. Как только прилетал удобный мяч, я его забивал. Потом игра выровнялась, и во втором я уступал с брейком. Наверное, в тот момент я отошел от своей игры. Но потом вернул ее и снова заиграл агрессивно, как в начале».

25-летний калифорниец вышел в 10-й финал ATP в карьере.

«Не знал, что их уже 10. Наверное, я забываю те, которые проигрываю».

За пятый титул Фриц поборется с Миомиром Кецмановичем, которого обыграл год назад по пути к своему крупнейшему трофею в Индиан-Уэллс.

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