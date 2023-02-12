Ибин У в матче с Фрицем впервые обыграл соперника из топ-10. Он стал первым китайцем, вышедшим в финал ATP

97-я ракетка Ибин У обыграл №8 Тэйлора Фрица в полуфинале в Далласе – 6:7(3), 7:5, 6:4.

23-летний китаец стал первым в истории представителем своей страны, вышедшим в финал ATP. Также он впервые обыграл соперника из топ-10.

В марте 2022-го Ибин У занимал 1869-ю строчку рейтинга, а в понедельник поднимется минимум на 76-ю строчку.

За титул он сыграет с Джоном Изнером.

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