Ибин У в матче с Фрицем впервые обыграл соперника из топ-10. Он стал первым китайцем, вышедшим в финал ATP
97-я ракетка Ибин У обыграл №8 Тэйлора Фрица в полуфинале в Далласе – 6:7(3), 7:5, 6:4.
23-летний китаец стал первым в истории представителем своей страны, вышедшим в финал ATP. Также он впервые обыграл соперника из топ-10.
В марте 2022-го Ибин У занимал 1869-ю строчку рейтинга, а в понедельник поднимется минимум на 76-ю строчку.
За титул он сыграет с Джоном Изнером.
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