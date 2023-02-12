Ибин У в матче с Фрицем впервые обыграл соперника из топ-10. Он стал первым китайцем, вышедшим в финал ATP

Теги ATP Dallas Open Тэйлор Фриц Ибин У Теннис

97-я ракетка Ибин У обыграл №8 Тэйлора Фрица в полуфинале в Далласе – 6:7(3), 7:5, 6:4.

23-летний китаец стал первым в истории представителем своей страны, вышедшим в финал ATP. Также он впервые обыграл соперника из топ-10.

В марте 2022-го Ибин У занимал 1869-ю строчку рейтинга, а в понедельник поднимется минимум на 76-ю строчку.

За титул он сыграет с Джоном Изнером.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Монсеньор Мартинес
Ибин У запомнился ещё по матчу с Медведевым на ЮС. Есть все данные, чтобы и дальше по рейтингу подниматься
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий