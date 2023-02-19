Алькарас вышел в финал на первом турнире после 4-месячного перерыва

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас, в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе обыгравший Бернабе Сапата Мираллеса 6:2, 6:2, вышел в финал на первом турнире после четырехмесячного перерыва из-за травмы.

«Это важный момент. Я расстраивался из-за травмы, и после нее мне нужно было восстанавливать уверенность в себе и соревновательный ритм. Поэтому выйти в финал на первом же турнире сезона много для меня значит».

За первый титул после US Open 19-летний испанец сыграет с Кэмероном Норри (2), выигравшим их последнюю встречу в Цинциннати-2022.

«Мы с ним несколько раз играли. Он очень, очень сложный соперник. Мне нужно будет выложиться на все сто. Думаю, это будет очень тяжелый, но и красивый матч».

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