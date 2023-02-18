Алькарас о выходе в полуфинал в Буэнос-Айресе: «Это лишь второй матч в сезоне, и я очень доволен выступлением»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Душаном Лайовичем в 1/4 финала в Буэнос-Айресе. Испанец обыграл серба 6:4, 6:2 и вышел в полуфинал.

«Думаю, я очень хорошо сыграл с первого до последнего розыгрыша. Я знал, что будет очень, очень сложно. Душан хорошо играет на грунте, он отличный игрок и тяжелый соперник.

Я хорошо действовал на задней линии. Это лишь второй матч в сезоне, и я очень доволен выступлением».

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