Никола Пиетранжели: «Берреттини больше сосредоточен на рекламе, чем на теннисе»

Теги ATP Никола Пиетранжели Маттео Берреттини Теннис

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пиетранжели раскритиковал Маттео Берреттини за отношение к теннису.

«Мне кажется, Берреттини больше сосредоточен на рекламе, чем на теннисе. Я бы не хотел, чтобы он закончил как Воландри, который после победы над Федерером в Риме больше не выиграл ни одного матча.

Берреттини – хороший парень, но он чем-то похож на Панатту: у него сильные руки, но ноги... Он двигается не так, как должен игрок его уровня», – сказал 89-летний Пиетранжели.

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1 комментарий

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Serik Alik
Согласен. Не помню у кого читал и кто писал, но после матча Маррея с Маттео на АО этого года очень правильно написали : Маррей любит теннис в себе, а Береттини любит себя в теннисе.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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