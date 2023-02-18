Никола Пиетранжели: «Берреттини больше сосредоточен на рекламе, чем на теннисе»

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пиетранжели раскритиковал Маттео Берреттини за отношение к теннису.

«Мне кажется, Берреттини больше сосредоточен на рекламе, чем на теннисе. Я бы не хотел, чтобы он закончил как Воландри, который после победы над Федерером в Риме больше не выиграл ни одного матча.

Берреттини – хороший парень, но он чем-то похож на Панатту: у него сильные руки, но ноги... Он двигается не так, как должен игрок его уровня», – сказал 89-летний Пиетранжели.

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