Сегодня день рождения Евгения Кафельникова

Сегодня 49 лет исполняется Евгению Кафельникову.

В 1992 году Кафельников, будучи 314-й ракеткой мира, взял дебютный титул на турнире в Аделаиде. В 1994-м 20-летний теннисист выиграл три турнира АТР в одиночном разряде и четыре в парном, помог сборной России впервые выйти в финал Кубка Дэвиса и стал 11-й ракеткой мира.

В 1995-м вошел в топ-10 в обоих разрядах, а в 1996-м стал первым россиянином-чемпионом турнира «Большого шлема», победив на «Ролан Гаррос» как в одиночке, так и в паре (с чехом Даниэлем Вацеком).

Кафельников первым среди российских теннисистов выиграл турниры АТР на трех разных покрытиях, а также первым из россиян победил на Australian Open в одиночном разряде и первым из соотечественников возглавил рейтинг АТР.

Также на его счету золото Олимпиады в Сиднее, рекорд из пяти Кубков Кремля подряд и победа в Кубке Дэвиса-2002. В 2002-м стал кавалером ордена Почета.

За карьеру уроженец Сочи заработал почти 24 млн долларов призовых.

В 2019 году Кафельникова ввели в Зал теннисной славы в Ньюпорте.

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