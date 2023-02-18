Сегодня день рождения Евгения Кафельникова

Теги ATP Евгений Кафельников Теннис

Сегодня 49 лет исполняется Евгению Кафельникову.

В 1992 году Кафельников, будучи 314-й ракеткой мира, взял дебютный титул на турнире в Аделаиде. В 1994-м 20-летний теннисист выиграл три турнира АТР в одиночном разряде и четыре в парном, помог сборной России впервые выйти в финал Кубка Дэвиса и стал 11-й ракеткой мира.

В 1995-м вошел в топ-10 в обоих разрядах, а в 1996-м стал первым россиянином-чемпионом турнира «Большого шлема», победив на «Ролан Гаррос» как в одиночке, так и в паре (с чехом Даниэлем Вацеком).

Кафельников первым среди российских теннисистов выиграл турниры АТР на трех разных покрытиях, а также первым из россиян победил на Australian Open в одиночном разряде и первым из соотечественников возглавил рейтинг АТР.

Также на его счету золото Олимпиады в Сиднее, рекорд из пяти Кубков Кремля подряд и победа в Кубке Дэвиса-2002. В 2002-м стал кавалером ордена Почета.

За карьеру уроженец Сочи заработал почти 24 млн долларов призовых.

В 2019 году Кафельникова ввели в Зал теннисной славы в Ньюпорте.

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7 комментариев

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ARTEM PROKAZOV
Спасибо за дочь
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Jesse Boy
нравился как теннисист, а как рот открыл, так сразу скатился вниз
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Renki
Ответ Kenny De Schepper
с днем рождения, великий догер. Твое дело будет жить вечно
"Великий догер" - это, скорее, к дяде Коле...
+2
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SKA Rostov1992
Как бы кто сейчас не относился к Кафельникову, но стоит признать, что по сути с него в России и начался теннис на элитном уровне. Для меня Кафельников вместе с Сафиным до сих пор два величайших российских теннисиста. С днём рождения Легенда и спасибо за все, что сделал для тенниса в России, одного из самых успешных для нас видов спорта 🎾
+3
-2
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Kenny De Schepper
с днем рождения, великий догер. Твое дело будет жить вечно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex19
С днем рождения, человечище! Изначальный (самый первый, для тех, кто понимает, про что речь).
+3
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Марат Яхин
а де лайк ставити? Прочитав
+4
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