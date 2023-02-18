Синнер о беспроигрышной серии: «В каждом матче стараюсь играть с высокой интенсивностью»

Янник Синнер прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в четвертьфинале в Роттердаме. Итальянец обыграл швейцарца 6:1, 6:3.

«Конечно, это был тяжелый матч. Мы достаточно хорошо друг друга знаем, много вместе тренируемся. Очень рад выйти в следующий раунд. Я пытался его поддавливать, но он хорошо защищался.

В первом сете он допустил несколько невынужденных ошибок, я пытался сохранить ход, но затем сам допустил пару невынужденных при счете 3:1 во второй партии. Думаю, сегодня я показал отличную игру».

Также он высказался о cемиматчевой серии побед. На прошлой неделе он взял титул в Монпелье.

«В каждом матче стараюсь играть с высокой интенсивностью, адаптироваться и показывать свой теннис. Здесь для меня был очень важен первый матч – я вошел в ритм и продолжил побеждать. Сегодня я тоже сыграл на высоком уровне. Играть против Стэна всегда нелегко, поэтому я очень рад».

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