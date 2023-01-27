Надаль о новой диагностике травмы бедра: «Сроки восстановления не изменились. Определены методы лечения»

Теги Рафаэль Надаль травмы Australian Open ATP Теннис

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о лечении травмы бедра, полученной на Australian Open.

«Сегодня был в теннисной клинике в Барселоне, где мне провели диагностику. Полученные в Мельбурне результаты подтверждены, сроки восстановления не изменились (6-8 недель – Sports.ru).

Определены методы лечения, и через три недели они проведут новую диагностику, чтобы оценить прогресс», – написал испанец.

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9 комментариев

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Lola Lola
Ответ Паскаль Шимбонда
Ну также, как и Надаль, который после травмы стопы ходить не может, вряд ли еще когда сыграет, но едет в ЮА играть выставки с Руудом. Или говорит, что вряд ли сыграет на Гарросе, ибо ходить и двигаться больно, а после берет и выигрывает у самых рейтинговых соперников вообще без проблем. Или это другое?)
В ЮА -деньги и 100%-ая любовь зрителей)
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YuChu
Ответ sashati
У него, как и у Новака, тоже волшебники врачи и Бог, хоть и католический.
Рафа абсолютно не религиозен, как и его семья.
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sashati
У него, как и у Новака, тоже волшебники врачи и Бог, хоть и католический.
0
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YuChu
Рафе много очков защищать вначале года. Но если к грунту восстановится, то наберёт на первых грунтовых турнирах. Желаю, чтобы сроки восстановления не увеличились, и вернулся на корт целым.
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CanBeThat
Ответ Hardy
Странно, а Джокович после травмы бедра определяется: громить ли соперников или опять покривляться, погонять врачей на корт?
Ну вообще, говорят травмы могут быть разными и разной степени тяжести, но, возможно, это грязные слухи.
+3
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+2
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S.Graf
Доктор Фуэнтес снова в деле, значит :о)
+1
-2
-1
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Паскаль Шимбонда
Ответ Hardy
Странно, а Джокович после травмы бедра определяется: громить ли соперников или опять покривляться, погонять врачей на корт?
Ну также, как и Надаль, который после травмы стопы ходить не может, вряд ли еще когда сыграет, но едет в ЮА играть выставки с Руудом. Или говорит, что вряд ли сыграет на Гарросе, ибо ходить и двигаться больно, а после берет и выигрывает у самых рейтинговых соперников вообще без проблем. Или это другое?)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Надо готовиться к новым уколам в нерв.
+4
-1
+3
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Hardy
Странно, а Джокович после травмы бедра определяется: громить ли соперников или опять покривляться, погонять врачей на корт?
+10
-12
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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