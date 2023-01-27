Надаль о новой диагностике травмы бедра: «Сроки восстановления не изменились. Определены методы лечения»
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о лечении травмы бедра, полученной на Australian Open.
«Сегодня был в теннисной клинике в Барселоне, где мне провели диагностику. Полученные в Мельбурне результаты подтверждены, сроки восстановления не изменились (6-8 недель – Sports.ru).
Определены методы лечения, и через три недели они проведут новую диагностику, чтобы оценить прогресс», – написал испанец.
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