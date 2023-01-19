Надалю потребуется 6-8 недель на восстановление после травмы, полученной на Australian Open

22-кратный чемпион «Больших шлемов» прошел обследование в Мельбурне после вылета с .

«Я прошел обследование после вчерашнего поражения. МРТ показало травму подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени. Теперь нужно отдохнуть от спортивных нагрузок и пройти противовоспалительную физиотерапию. Обычный срок восстановления – шесть-восемь недель», – написал испанец в твиттере.

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