Надалю потребуется 6-8 недель на восстановление после травмы, полученной на Australian Open

Теги Рафаэль Надаль травмы Australian Open ATP Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прошел обследование в Мельбурне после вылета с Australian Open.

«Я прошел обследование после вчерашнего поражения. МРТ показало травму подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени. Теперь нужно отдохнуть от спортивных нагрузок и пройти противовоспалительную физиотерапию. Обычный срок восстановления – шесть-восемь недель», – написал испанец в твиттере.

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9 комментариев

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Огюст
Раф, ты перегрузил мышцы свои перед турниром Австралийским и вот увы такой итог не утешительный и для тебя , и для жены и для болел ! Скорого восстановления нормального мышцам !
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cosset
здоровья Рафе, и успешного восстановления!
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dedpihto59
К РГ будет огурец💪, как всегда 🤷‍♀️‼️
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Юрий Шептухин
Ответ Зорькин
Гастрольный чёс по Латинской Америке, да ещё в самый разгар подготовительного межсезонья - это вам не жук лапкой потрогал. Рафа вроде бы уже взрослый мальчик и должен был понимать все последствия этого турне.
Результаты турне Рафы с Рудом печальные для обоих.
+6
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+6
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JozY
Видимо, в этом сезоне будет сыгран только грунт, но это не точно
+2
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Зорькин
Гастрольный чёс по Латинской Америке, да ещё в самый разгар подготовительного межсезонья - это вам не жук лапкой потрогал.
Рафа вроде бы уже взрослый мальчик и должен был понимать все последствия этого турне.
+8
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Юрий Шептухин
Дубайская встреча с Новаком тоже отменяется. В принципе можно играть только грунт, особо шансов больше нет нигде.
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rodion1992@ua.fm
Ну почему.. Как же обидно… держись Рафа, все твои фанаты с тобой, и будут молиться, чтоб ты скорее ее залечил, без тебя теннис не теннис.. Скорейшего выздоровления чемпион, мы тебя очень ждём!
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Жизнь Бичары
давай рафа без харда, прямо на грунт
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