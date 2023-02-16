Грикспор в Роттердаме в 4-й раз обыграл соперника из топ-20. На остальных турнирах он проиграл им все 7 встреч

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament статистика Александр Зверев Тэллон Грикспор Теннис

Чемпион турнира в Пуне Тэллон Грикспор (WC) во втором круге турнира в Роттердаме обыграл Александра Зверева (8) 4:6, 6:3, 6:4 и выиграл девятый из десяти матчей сезона.

26-летний датчанин в четвертый раз в карьере обыграл соперника из топ-20 и четвертый же – в Роттердаме. На остальных турнирах его баланс против топ-20 – 0-7.

Зверев, возвращающийся после травмы, проиграл пятый из восьми матчей сезона.

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Дома и стены помогают.
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Доминик
Если однажды ниткин или лера ли напишут статью без ошибок, Земля налетит на небесную ось.
+4
0
+4
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honeycutt
Ответ honeycutt
когда он стал датчанином??
аааа))) в оригинале dutchman... эх, Валерия...)
+5
0
+5
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honeycutt
когда он стал датчанином??
+5
0
+5
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Евгений Фабиянчук
победа есть победа, но все понимают стоимость победы над ТАКИМ Зверевым
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IvoKarlovic
Грикспур же не из Дании, а из Нидерландов, поэтому дома у него хорошо получается играть
+8
0
+8
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