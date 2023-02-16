Грикспор в Роттердаме в 4-й раз обыграл соперника из топ-20. На остальных турнирах он проиграл им все 7 встреч
Чемпион турнира в Пуне Тэллон Грикспор (WC) во втором круге турнира в Роттердаме обыграл Александра Зверева (8) 4:6, 6:3, 6:4 и выиграл девятый из десяти матчей сезона.
26-летний датчанин в четвертый раз в карьере обыграл соперника из топ-20 и четвертый же – в Роттердаме. На остальных турнирах его баланс против топ-20 – 0-7.
Зверев, возвращающийся после травмы, проиграл пятый из восьми матчей сезона.
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