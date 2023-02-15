Гауфф о победе над Квитовой: «Я давно смотрю ее матчи, и было странно с ней играть, потому что это почти как встреча со знаменитостью»

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Кори Гауфф прокомментировала победу над Петрой Квитовой во втором круге в Дохе – 1:6, 7:6(4), 6:4.

«Я давно смотрю ее матчи, и в этом смысле было странно с ней играть, потому что это почти как встреча со знаменитостью.

[Мне приходилось просто] мириться, когда она пробивала навылет. Были розыгрыши, которые, как мне казалось, я проводила хорошо, а потом она забивала. Она потрясающе пробила форхендом по линии, и я подумала, что неплохо отвечу с бэкхенда – не виннерсом, но этого должно быть достаточно, чтобы заставить ее обороняться. Но этого явно было недостаточно.

Можно лишь отдать должное и двигаться дальше. Думаю, я старалась сосредоточиться на своей половине корта, независимо от ее виннерсов, и действовать агрессивно, когда могла.

Если честно, сегодня у меня было не так много шансов. Думаю, я выиграла большую часть очков в обороне».

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1 комментарий

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sashati
Что значит почти? девочка - самая, что ни на есть, знаменитость!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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