Феликс Оже-Альяссим: «Наши отношения с Надалем немного изменились после того, как я подтвердил свое место среди лучших»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим высказался об общении с Рафаэлем Надалем. Он тренируется в академии 22-кратного чемпиона «Больших шлемов», а также его консультирует дядя Надаля Тони.

«Рафа всегда был очень корректен, добр и скромен в общении со мной, но наши отношения немного изменились после того, как я подтвердил свое место среди лучших. Он уважает то, какой я игрок и каким могу стать. Мы всегда хорошо общались, и я рад любой возможности поговорить с ним, а также с Роджером Федерером, Энди Марреем и Новаком Джоковичем. Я стараюсь узнать немного об их опыте и о том, как они видят теннис».

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1 комментарий

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Денис Шмелев
А когда Феликс "подтвердил свое место среди лучших"? Может, его еще ждет светлое будущее, но пока у него прочерк в графах ТБШ/мастерсы и финалы ТБШ/мастерсов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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