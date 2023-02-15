Феликс Оже-Альяссим: «Наши отношения с Надалем немного изменились после того, как я подтвердил свое место среди лучших»

высказался об общении с Рафаэлем Надалем. Он тренируется в академии 22-кратного чемпиона «Больших шлемов», а также его консультирует дядя Надаля Тони.

«Рафа всегда был очень корректен, добр и скромен в общении со мной, но наши отношения немного изменились после того, как я подтвердил свое место среди лучших. Он уважает то, какой я игрок и каким могу стать. Мы всегда хорошо общались, и я рад любой возможности поговорить с ним, а также с , и . Я стараюсь узнать немного об их опыте и о том, как они видят теннис».

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