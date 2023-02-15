Кириос хочет сыграть в паре с Руне: «Может, позже в этом году на небольшом турнире»

Теги ATP Ник Кириос Хольгер Руне Теннис

Ник Кириос хочет сыграть в паре с Хольгером Руне.

«Когда Хольгер захочет, я буду готов. Может, позже в этом году на небольшом турнире. Уверен, мы с удовольствием сыграли бы вместе. Мы могли бы стать отличной командой. Посмотрим. Может, я у него спрошу».

Также австралиец высказался о потенциале Руне.

«У Хольгера невероятный потенциал, он способен выиграть несколько турниров «Большого шлема». Это было бы здорово для тенниса».

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