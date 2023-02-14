Кириос о том, что заставило его влюбиться в «Уимблдон»: «Моя красная кепка «Джордан»

Австралиец Ник Кириос пошутил на тему нарушения уимблдонского дресс-кода.

Аккаунт турнира в твиттере задал вопрос подписчикам: «Кто заставил вас влюбиться в «Уимблдон» и почему?» Один из комментариев под твитом оставил Кириос: «Моя красная кепка «Джордан».

Напомним, на прошлогоднем «Уимблдоне» Кириос несколько раз нарушал дресс-код, надевая красные кроссовки и кепку.

Фото: twitter.com/Tennis_Majors

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