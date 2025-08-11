Кафельников о жалобах игроков на двухнедельные «Мастерсы»: «Никто, кроме них, в этом не виноват»

Евгений Кафельников прокомментировал жалобы игроков на плотный график в туре.

В последние месяцы игроки жалуются на двухнедельные «Мастерсы».

«У каждого игрока есть свой представитель в совете директоров ATP-тура, который голосует за то или иное решение. И если представитель игроков решает все это расширить, то это их ошибка, никого другого винить в этом не надо. Понимаете? Поэтому то, что происходит, это в том числе вина и игроков, потому что они, видимо, не жестко отстаивали свою позицию. Вот и все.

ATP – это общественная организация, где есть представители игроков – есть и игроки, и организаторы. И она, безусловно, не коммерческая организация, там нет никаких своих интересов, все делается во благо игроков. И все эти действия, которые происходят, они идут во благо игроков, потому что они сами этого хотят. Но если они хотят этого, вы тогда у них спрашивайте, почему так происходит. А то они сначала принимают одни решения, а потом начинают: «Ой, как это все плохо». Вот никто, кроме них, в этом не виноват», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

