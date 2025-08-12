Калинская в матче с Анисимовой третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10
Анна Калинская вышла в четвертый круг тысячника в Цинциннати.
Она обыграла восьмую ракетку мира Аманду Анисимову – 7:5, 6:4.
Для Калинской это 13-я в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 13:10 (3:2 в этом сезоне).
Теперь она сыграет с Екатериной Александровой, которой проиграла все шесть матчей.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
