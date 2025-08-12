Калинская в матче с Анисимовой третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

Анна Калинская вышла в четвертый круг тысячника в Цинциннати.

Она обыграла восьмую ракетку мира Аманду Анисимову – 7:5, 6:4.

Для Калинской это 13-я в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 13:10 (3:2 в этом сезоне).

Теперь она сыграет с Екатериной Александровой , которой проиграла все шесть матчей.