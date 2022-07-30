Ник Кириос: «Если бы моим соперником в финале «Уимблдона» был не Джокович, я бы победил»

Финалист пообщался с подписчиками.

Его спросили, какой главный урок он вынес из дебютного одиночного финала ТБШ.

«Если честно, мой первый финал «Шлема» был впечатляющим, в следующий раз я бы постарался лучше справиться с эмоциями, но я понимаю, сколько всего было поставлено на кон.

Мне кажется, если бы моим соперником в финале был не Джокович, учитывая, как я подавал в тот день, я бы победил».

На вопрос «Зачем быть таким заносчивым» Кириос ответил: «Люди склонны путать мою уверенность с высокомерием, потому что понятия не имеют, через что мне пришлось пройти».

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