Рублев о реванше за поражение от Тьена в Вашингтоне: «В этом матче я хотя бы играл»

Андрей Рублев оценил победу над Лернером Тьеном во втором круге в Цинциннати.

Он обыграл американца 7:6(4), 6:3.

«В этом матче я хотя бы играл. Когда мы встречались в Вашингтоне, у меня было полно возможностей, которые я не реализовал, позволив эмоциям взять верх надо мной (Рублев проиграл 5:7, 2:6 – Спортс’’). Весь второй сет тогда пробубнил, был в негативе, просто отбыл номер, условно говоря. И я понял: если хочу сегодня выиграть, то нужно играть и точно будут шансы. И я просто стал играть».

Также он высказался о жарких условиях в Огайо.

«Тяжело, ну а что делать? Смотреть на трибуне тоже тяжело. Там еще сиденье припекает. Всем тяжело. Такая погода здесь. Все в одних условиях», – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!».