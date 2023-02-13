Контавейт пропустит турнир в Дубае из-за травмы спины

объяснила, почему вслед за турниром в Дохе также не сыграет в Дубае.

«Начало 2023-го было трудным... Спина побаливала в большинстве матчей, которые провела с октября прошлого года. Я старалась позаботиться о себе, проходила терапию и как можно больше тренировалась, но по какой-то причине эта проблема возвращается каждый раз, когда я участвую в соревнованиях. Поэтому я решила сделать перерыв на несколько недель, что, к сожалению, означает, что мне придется пропустить турниры в Дохе и Дубае.

Мы с командой делаем все возможное, и я очень надеюсь, что буду готова к мартовским турнирам в Индиан-Уэллс и Майами», – написала эстонка, поблагодарив за поддержку.

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