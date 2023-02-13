Рейтинг WTA. Самсонова стала 15-й, Потапова дебютировала в топ-40

Теги рейтинги WTA Магда Линетт Беатрис Хаддад Майя Анастасия Потапова Людмила Самсонова Циньвэнь Чжэн Теннис

Чемпионка Линца Анастасия Потапова дебютировала в топ-40 рейтинга WTA, финалистка Абу-Даби Людмила Самсонова – в топ-15.

Также в топ-50 личный рекорд обновили Беатрис Хаддад МайяМагда Линетт и Циньвэнь Чжэн.

WTA Singles Rankings

Положение на 13 февраля 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10485
2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 6100
3 (3) Онс Жабер (Тунис) 5210
4 (4) Джессика Пегула (США) 5000
5 (5) Каролин Гарсия (Франция) 4795
6 (6) Коко Гауфф (США) 3992
7 (7) Мария Саккари (Греция) 3616
8 (8) Дарья Касаткина (Россия) 3425
9 (9) Белинда Бенчич (Швейцария) 3275
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 2860
11 (11) Вероника Кудерметова (Россия) 2740
12 (14) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2285
15 (19) Людмила Самсонова (Россия) 2209
18 (17) Екатерина Александрова (Россия) 2005
21 (22) Магда Линетт (Польша) 1770
24 (29) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1599
31 (44) Анастасия Потапова (Россия) 1439
38 (27) Ирина Бегу (Румыния) 1288
56 (55) Анна Калинская (Россия) 973
71 (67) Анна Блинкова (Россия) 851
74 (89) Маркета Вондроушова (Чехия) 841
84 (84) Варвара Грачева (Россия) 767
92 (94) Диана Шнайдер (Россия) 699
98 (88) Тереза Мартинцова (Чехия) 670

 

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3 комментария

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Lada_ok
9девчонок в сотне, неплохо!
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Пользователь Имени
Тур у женщин сейчас максимально непредсказуемый, те кто на 20+ местах в конце года могут оказаться в тройке. Надеюсь наши теннисистки будут радовать, в международном спорте чуть ли не единственный вид, где можно болеть за своих
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ДоминаторТенниса
Сейчас Потапова играет лучше Касаткиной. Пусть и выиграла титул водокачки, но игра неплохая.

Да, всего лишь 2 титула wta250, но посмотрите какие титулы у Саккари и Гауфф, которые находятся в топ-10.
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