Рейтинг WTA. Самсонова стала 15-й, Потапова дебютировала в топ-40
Чемпионка Линца Анастасия Потапова дебютировала в топ-40 рейтинга WTA, финалистка Абу-Даби Людмила Самсонова – в топ-15.
Также в топ-50 личный рекорд обновили Беатрис Хаддад Майя, Магда Линетт и Циньвэнь Чжэн.
WTA Singles Rankings
Положение на 13 февраля 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10485
|2 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|6100
|3 (3)
|Онс Жабер (Тунис)
|5210
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5000
|5 (5)
|Каролин Гарсия (Франция)
|4795
|6 (6)
|Коко Гауфф (США)
|3992
|7 (7)
|Мария Саккари (Греция)
|3616
|8 (8)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3425
|9 (9)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3275
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|2860
|11 (11)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2740
|12 (14)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2285
|15 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2209
|18 (17)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2005
|21 (22)
|Магда Линетт (Польша)
|1770
|24 (29)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|1599
|31 (44)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1439
|38 (27)
|Ирина Бегу (Румыния)
|1288
|56 (55)
|Анна Калинская (Россия)
|973
|71 (67)
|Анна Блинкова (Россия)
|851
|74 (89)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|841
|84 (84)
|Варвара Грачева (Россия)
|767
|92 (94)
|Диана Шнайдер (Россия)
|699
|98 (88)
|Тереза Мартинцова (Чехия)
|670
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Да, всего лишь 2 титула wta250, но посмотрите какие титулы у Саккари и Гауфф, которые находятся в топ-10.